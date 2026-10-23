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23. októbra 2026
Za peniaze z Moskvy otrávila dvoch ukrajinských vojakov. Polícia zatkla 17-ročné dievča pre účasť na úkladnej vražde
Tagy: kolaborácia Lieky zadarmo Otrava ruské spravodajské služby Rusko-ukrajinský konflikt Úkladná vražda Ukrajinská polícia ukrajinskí vojaci
Dievča na pokyn ruského kontaktu balilo a rozosielalo vojakom balíčky s údajne bezplatnými liekmi. Ukrajinská polícia v piatok oznámila, že zadržala 17-ročné ...
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23.10.2026 (SITA.sk) - Dievča na pokyn ruského kontaktu balilo a rozosielalo vojakom balíčky s údajne bezplatnými liekmi.
Ukrajinská polícia v piatok oznámila, že zadržala 17-ročné dievča podozrivé zo spolupráce s ruskými bezpečnostnými službami pri otrávení ukrajinských vojakov. Podľa vyšetrovateľov po užití kapsúl obsahujúcich smrteľnú dávku metadónu zomreli dvaja vojaci, útokom na ďalšie osoby sa podarilo zabrániť.
Polícia uviedla, že dievča na pokyn ruského kontaktu balilo a rozosielalo vojakom balíčky s údajne bezplatnými liekmi. Vojakov zároveň vyzývala, aby ich užitie zaznamenali na video. „Príjemcovia nevedeli, že kapsuly obsahujú smrteľnú dávku metadónu,“ uviedla polícia, podľa ktorej dvaja vojaci v Žytomyrskej oblasti na otravu zomreli.
Podozrivé dievča, ktorého totožnosť úrady nezverejnili, zadržali v meste Žytomyr západne od Kyjeva. Za svoju činnosť mala dostať najmenej 5 000 hrivien, teda asi sto eur. Vyšetrovatelia identifikovali aj ďalších adresátov zásielok v rôznych častiach krajiny. Podľa polície sa tým podarilo „zabrániť ďalším štyrom vraždám“.
Dievča čelí podozreniu z napomáhania pri úkladnej vražde dvoch osôb a zároveň z distribúcie omamných a psychotropných látok. V prípade odsúdenia jej hrozí až 15 rokov väzenia.
Rusko sa podľa ukrajinskej polície snaží „zabíjať našich ľudí a destabilizovať situáciu v krajine“. „Neprijímajte lieky ani iné látky, rovnako ako potraviny či nápoje pochybného pôvodu od ľudí, ktorých dobre nepoznáte,“ varovala vo vyhlásení.
Od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 ukrajinské úrady začali tisíce vyšetrovaní pre podozrenia z kolaborácie s nepriateľom a pravidelne zatýkajú osoby obvinené zo spolupráce s Moskvou.
Zdroj: SITA.sk - Za peniaze z Moskvy otrávila dvoch ukrajinských vojakov. Polícia zatkla 17-ročné dievča pre účasť na úkladnej vražde © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinská polícia v piatok oznámila, že zadržala 17-ročné dievča podozrivé zo spolupráce s ruskými bezpečnostnými službami pri otrávení ukrajinských vojakov. Podľa vyšetrovateľov po užití kapsúl obsahujúcich smrteľnú dávku metadónu zomreli dvaja vojaci, útokom na ďalšie osoby sa podarilo zabrániť.
Balíčky s jedom
Polícia uviedla, že dievča na pokyn ruského kontaktu balilo a rozosielalo vojakom balíčky s údajne bezplatnými liekmi. Vojakov zároveň vyzývala, aby ich užitie zaznamenali na video. „Príjemcovia nevedeli, že kapsuly obsahujú smrteľnú dávku metadónu,“ uviedla polícia, podľa ktorej dvaja vojaci v Žytomyrskej oblasti na otravu zomreli.
Podozrivé dievča, ktorého totožnosť úrady nezverejnili, zadržali v meste Žytomyr západne od Kyjeva. Za svoju činnosť mala dostať najmenej 5 000 hrivien, teda asi sto eur. Vyšetrovatelia identifikovali aj ďalších adresátov zásielok v rôznych častiach krajiny. Podľa polície sa tým podarilo „zabrániť ďalším štyrom vraždám“.
Dievča čelí podozreniu z napomáhania pri úkladnej vražde dvoch osôb a zároveň z distribúcie omamných a psychotropných látok. V prípade odsúdenia jej hrozí až 15 rokov väzenia.
Pozor na neznáme látky!
Rusko sa podľa ukrajinskej polície snaží „zabíjať našich ľudí a destabilizovať situáciu v krajine“. „Neprijímajte lieky ani iné látky, rovnako ako potraviny či nápoje pochybného pôvodu od ľudí, ktorých dobre nepoznáte,“ varovala vo vyhlásení.
Od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 ukrajinské úrady začali tisíce vyšetrovaní pre podozrenia z kolaborácie s nepriateľom a pravidelne zatýkajú osoby obvinené zo spolupráce s Moskvou.
Zdroj: SITA.sk - Za peniaze z Moskvy otrávila dvoch ukrajinských vojakov. Polícia zatkla 17-ročné dievča pre účasť na úkladnej vražde © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: kolaborácia Lieky zadarmo Otrava ruské spravodajské služby Rusko-ukrajinský konflikt Úkladná vražda Ukrajinská polícia ukrajinskí vojaci
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