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02. októbra 2026
NKÚ odhalil nedostatky v digitalizácii Sociálnej poisťovne, pri dôchodkoch stále prevažuje papier a manuálna práca
Tagy: Audit Digitalizácia Digitálna transformácia Dôchodkové poistenie Elektronické služby elektronický účet poistenca Eurofondy Plán obnovy a odolnosti SR Predčasné dôchodky Starobné dôchodky Verejné financie
Sociálna poisťovňa podľa svojich slov berie na vedomie závery kontroly, avšak s tvrdením, že digitalizácia jej procesov dlhodobo mešká, nesúhlasí. Digitalizácia procesov v
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2.10.2026 (SITA.sk) - Sociálna poisťovňa podľa svojich slov berie na vedomie závery kontroly, avšak s tvrdením, že digitalizácia jej procesov dlhodobo mešká, nesúhlasí.
Digitalizácia procesov v Sociálnej poisťovni dlhodobo mešká, pritom to má byť aj prioritou vlády. Skonštatoval to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR, ktorý sa pri kontrole zameral na digitalizáciu procesov v Sociálnej poisťovni v období od roku 2022 až po prvý polrok 2026.
Hoci Sociálna poisťovňa s klientom už komunikuje elektronicky prostredníctvom elektronického účtu poistenca, pri vnútorných procesoch podľa NKÚ stále prevažujú papiere, proces posudzovania žiadostí závisí od zastaralých systémov a úzkej skupiny odborníkov na špecifický programovací jazyk. Sociálna poisťovňa podľa svojich slov berie na vedomie závery kontroly, avšak s tvrdením, že digitalizácia jej procesov dlhodobo mešká, nesúhlasí.
Kontrolný úrad poukázal najmä pri dôchodkoch na zastaranosť aj časovú náročnosť súčasných vnútorných procesov v Sociálnej poisťovni. Pripomenul, že dnešný proces od podania papierovej žiadosti, cez jej nahratie do systému, vypočítanie dôchodku a následné skontrolovanie metódou „štyroch očí“ až po vydanie rozhodnutia v sebe zahŕňa 62 praktických krokov.
„Keďže v poisťovni spracovávajú denne 150 až 400 spisov na výpočet starobných a predčasných dôchodkov, jednotlivé oddelenia si navzájom spisy presúvajú v nákupných vozíkoch. Podiel manuálnej činnosti pri priznávaní dôchodkov je až 77 percent," skonštatoval NKÚ.
Sociálna poisťovňa reagovala, že berie závery kontroly NKÚ na vedomie. Uznala, že audit potvrdil viaceré oblasti, ktoré aj poisťovňa považovala za problematické, riešenia sú však podľa nej už súčasťou prebiehajúcej digitálnej transformácie. Sociálna poisťovňa sa však ohradila voči tvrdeniu kontrolórov, že digitalizácia jej procesov dlhodobo mešká.
„Sociálna poisťovňa sa nezhoduje s tvrdením NKÚ, že digitalizácia jej procesov ‚dlhodobo mešká‘, naopak, v posledných rokoch sa zrýchlila nielen pre potreby klientov, ale aj v oblasti dôchodkového poistenia. Len v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, financovaného EÚ, priniesla 36 digitálnych zlepšení pre občanov a zamestnávateľov. Patrí tak k orgánom verejnej moci s najväčším rozsahom digitalizovaných služieb v rámci 6-tich životných situácií, vrátane dôchodkov," uviedla v stanovisku poisťovňa.
Zároveň prízvukovala, že uskutočňuje rozsiahle projekty modernizácie informačných systémov a elektronizácie služieb s cieľom zjednodušiť procesy, zvýšiť mieru automatizácie, zlepšiť kvalitu údajov a skrátiť čas vybavovania agendy pre klientov.
NKÚ upozornil aj na zastaralé programy, ktoré poisťovňa používa na výpočet dôchodkov. Kontrolóri pripomenuli, že na výpočet dôchodkov slúži program ešte z 90-tych rokov, ktorý je síce stabilný a bezpečný, avšak čoraz náročnejší na údržbu. Podľa NKÚ ide o starý programovací jazyk, ktorý dnes ovláda čoraz menej odborníkov.
Kontrolóri upozornili, že práve to môže byť významným rizikom bezpečnej udržateľnosti a rozvoja celého systému. Kontrola ukázala, že informačné systémy dôchodkového poistenia sú dnes rozdrobené a nedostatočne prepojené. Okrem hlavného systému totiž používajú ešte ďalších 13 subsystémov, pričom na ich prevádzku a rozvoj išlo od roku 2020 viac než osem miliónov eur.
„Vedenia poisťovne si uvedomovali a uvedomujú potrebu ucelenej a plošnej digitalizácie procesov a národní kontrolóri vnímajú tento cieľ pozitívne. Problém však vidíme v tom, že podľa zákona o sociálnom poistení, s každým novým vedením poisťovne prichádzajú nové stratégie, často protichodné s cieľmi tých predchádzajúcich. Preto sme toho názoru, že digitalizácia procesov v rámci poisťovne sa má stať prioritou nielen pre vedenie inštitúcie, ale aj samotná vláda by mala mať záujem spolupodieľať sa na rozhodovaní o strategickom smerovaní poisťovne, pretože jej činnosť sa dotýka životných situácií každého obyvateľa Slovenska," skonštatoval predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.
Sociálna poisťovňa podotkla, že v nadväznosti na odporúčania NKÚ už prijala súbor opatrení, aby proces digitalizácie služieb a ich efektivitu urýchlili.
„Patrí k nim vypracovanie detailného harmonogramu technologickej transformácie so zameraním na informačnú podporu dôchodkového poistenia, ďalší rozvoj elektronického dávkového spisu a zefektívnenie procesov súvisiacich so spracovaním žiadostí a podaní, ktoré budú eliminovať papierovú manipuláciu so spismi. Pokračovať bude aj postupná digitalizácia dát a posilnenie ochrany archivovaných dokumentov. Významnou súčasťou zmien je aj pokračujúca modernizácia informačných systémov dôchodkového poistenia, ktorá má znížiť podiel manuálnych činností, zvýšiť flexibilitu pri implementácii legislatívnych zmien a podporiť efektívnejšie poskytovanie služieb občanom,“ spresnila poisťovňa.
Kontrolóri pripomenuli, že dva projekty zamerané na digitalizáciu, ktoré mali byť financované z eurofondov a mali priniesť výraznú časovú, personálnu a finančnú úsporu, sa pre nesplnenie termínov nepodaril uskutočniť. NKÚ vníma pozitívne, že v súčasnosti Sociálna poisťovňa pracuje na príprave ďalšej digitálnej transformácie, pričom náklady na projekt sa odhadujú na približne 30 miliónov eur a dokončený by mal byť v roku 2032.
Zistenia prierezového auditu však poukázali aj na vplyv nepredvídateľných zmien zákonov a legislatívnych úprav bez jasného vyčíslenia ich dosahu. Kontrolóri pripomenuli, že zákon o sociálnom poistení bol od roku 2020 novelizovaný až 57-krát, pričom v niektorých prípadoch išlo o rozsiahle zmeny informačných systémov.
NKÚ zároveň poukázal aj na to, že niektoré legislatívne zmeny a ich následne rušenie zaťažujú rozpočet Sociálnej poisťovne bez dlhodobého efektu pre systém. Príkladom podľa Andrassyho je zavedenie rodičovského dôchodku v roku 2023 a jeho následná zmena. Podľa kontrolórov ide o príklad neefektívneho nakladanie s verejnými financiami.
„Pre špecifickosť tejto dávky, predovšetkým zisťovanie informácií o deťoch dôchodcov a prepočítanie dávky aj pre výsluhových dôchodcov, musela poisťovňa vytvoriť nový informačný systém v hodnote 2,6 milióna eur. Po dvoch rokoch bol tento dôchodok v pôvodnej forme zrušený a nahradený inou formou výpočtu, tzv. asignáciou z dane. Z kontrolórskeho hľadiska ide o príklad neefektívneho nakladania s verejnými prostriedkami," zdôraznil šéf NKÚ.
Aj Sociálna poisťovňa vníma, že časté legislatívne zmeny predstavujú významnú záťaž pre jej fungovanie, avšak pripomenula, že je právne viazaná ich uvádzať do praxe. „Každá legislatívna úprava so sebou prináša zmeny v organizácii práce, v informačných systémoch a predstavuje záťaž pre personálne, finančné či dodávateľské kapacity. Tieto nemôžu byť v plnom rozsahu využité na ďalší rozvoj a modernizáciu systémov," uviedla poisťovňa v svojom stanovisku.
Zdroj: SITA.sk - NKÚ odhalil nedostatky v digitalizácii Sociálnej poisťovne, pri dôchodkoch stále prevažuje papier a manuálna práca © SITA Všetky práva vyhradené.
Digitalizácia procesov v Sociálnej poisťovni dlhodobo mešká, pritom to má byť aj prioritou vlády. Skonštatoval to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR, ktorý sa pri kontrole zameral na digitalizáciu procesov v Sociálnej poisťovni v období od roku 2022 až po prvý polrok 2026.
Dôchodky v 62 krokoch
Hoci Sociálna poisťovňa s klientom už komunikuje elektronicky prostredníctvom elektronického účtu poistenca, pri vnútorných procesoch podľa NKÚ stále prevažujú papiere, proces posudzovania žiadostí závisí od zastaralých systémov a úzkej skupiny odborníkov na špecifický programovací jazyk. Sociálna poisťovňa podľa svojich slov berie na vedomie závery kontroly, avšak s tvrdením, že digitalizácia jej procesov dlhodobo mešká, nesúhlasí.
Kontrolný úrad poukázal najmä pri dôchodkoch na zastaranosť aj časovú náročnosť súčasných vnútorných procesov v Sociálnej poisťovni. Pripomenul, že dnešný proces od podania papierovej žiadosti, cez jej nahratie do systému, vypočítanie dôchodku a následné skontrolovanie metódou „štyroch očí“ až po vydanie rozhodnutia v sebe zahŕňa 62 praktických krokov.
„Keďže v poisťovni spracovávajú denne 150 až 400 spisov na výpočet starobných a predčasných dôchodkov, jednotlivé oddelenia si navzájom spisy presúvajú v nákupných vozíkoch. Podiel manuálnej činnosti pri priznávaní dôchodkov je až 77 percent," skonštatoval NKÚ.
Poisťovňa bráni svoju digitalizáciu
Sociálna poisťovňa reagovala, že berie závery kontroly NKÚ na vedomie. Uznala, že audit potvrdil viaceré oblasti, ktoré aj poisťovňa považovala za problematické, riešenia sú však podľa nej už súčasťou prebiehajúcej digitálnej transformácie. Sociálna poisťovňa sa však ohradila voči tvrdeniu kontrolórov, že digitalizácia jej procesov dlhodobo mešká.
„Sociálna poisťovňa sa nezhoduje s tvrdením NKÚ, že digitalizácia jej procesov ‚dlhodobo mešká‘, naopak, v posledných rokoch sa zrýchlila nielen pre potreby klientov, ale aj v oblasti dôchodkového poistenia. Len v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, financovaného EÚ, priniesla 36 digitálnych zlepšení pre občanov a zamestnávateľov. Patrí tak k orgánom verejnej moci s najväčším rozsahom digitalizovaných služieb v rámci 6-tich životných situácií, vrátane dôchodkov," uviedla v stanovisku poisťovňa.
Zároveň prízvukovala, že uskutočňuje rozsiahle projekty modernizácie informačných systémov a elektronizácie služieb s cieľom zjednodušiť procesy, zvýšiť mieru automatizácie, zlepšiť kvalitu údajov a skrátiť čas vybavovania agendy pre klientov.
Zastaraný systém dôchodkov
NKÚ upozornil aj na zastaralé programy, ktoré poisťovňa používa na výpočet dôchodkov. Kontrolóri pripomenuli, že na výpočet dôchodkov slúži program ešte z 90-tych rokov, ktorý je síce stabilný a bezpečný, avšak čoraz náročnejší na údržbu. Podľa NKÚ ide o starý programovací jazyk, ktorý dnes ovláda čoraz menej odborníkov.
Kontrolóri upozornili, že práve to môže byť významným rizikom bezpečnej udržateľnosti a rozvoja celého systému. Kontrola ukázala, že informačné systémy dôchodkového poistenia sú dnes rozdrobené a nedostatočne prepojené. Okrem hlavného systému totiž používajú ešte ďalších 13 subsystémov, pričom na ich prevádzku a rozvoj išlo od roku 2020 viac než osem miliónov eur.
„Vedenia poisťovne si uvedomovali a uvedomujú potrebu ucelenej a plošnej digitalizácie procesov a národní kontrolóri vnímajú tento cieľ pozitívne. Problém však vidíme v tom, že podľa zákona o sociálnom poistení, s každým novým vedením poisťovne prichádzajú nové stratégie, často protichodné s cieľmi tých predchádzajúcich. Preto sme toho názoru, že digitalizácia procesov v rámci poisťovne sa má stať prioritou nielen pre vedenie inštitúcie, ale aj samotná vláda by mala mať záujem spolupodieľať sa na rozhodovaní o strategickom smerovaní poisťovne, pretože jej činnosť sa dotýka životných situácií každého obyvateľa Slovenska," skonštatoval predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.
Nová transformácia za 30 miliónov
Sociálna poisťovňa podotkla, že v nadväznosti na odporúčania NKÚ už prijala súbor opatrení, aby proces digitalizácie služieb a ich efektivitu urýchlili.
„Patrí k nim vypracovanie detailného harmonogramu technologickej transformácie so zameraním na informačnú podporu dôchodkového poistenia, ďalší rozvoj elektronického dávkového spisu a zefektívnenie procesov súvisiacich so spracovaním žiadostí a podaní, ktoré budú eliminovať papierovú manipuláciu so spismi. Pokračovať bude aj postupná digitalizácia dát a posilnenie ochrany archivovaných dokumentov. Významnou súčasťou zmien je aj pokračujúca modernizácia informačných systémov dôchodkového poistenia, ktorá má znížiť podiel manuálnych činností, zvýšiť flexibilitu pri implementácii legislatívnych zmien a podporiť efektívnejšie poskytovanie služieb občanom,“ spresnila poisťovňa.
Kontrolóri pripomenuli, že dva projekty zamerané na digitalizáciu, ktoré mali byť financované z eurofondov a mali priniesť výraznú časovú, personálnu a finančnú úsporu, sa pre nesplnenie termínov nepodaril uskutočniť. NKÚ vníma pozitívne, že v súčasnosti Sociálna poisťovňa pracuje na príprave ďalšej digitálnej transformácie, pričom náklady na projekt sa odhadujú na približne 30 miliónov eur a dokončený by mal byť v roku 2032.
Časté zmeny zaťažujú poisťovňu
Zistenia prierezového auditu však poukázali aj na vplyv nepredvídateľných zmien zákonov a legislatívnych úprav bez jasného vyčíslenia ich dosahu. Kontrolóri pripomenuli, že zákon o sociálnom poistení bol od roku 2020 novelizovaný až 57-krát, pričom v niektorých prípadoch išlo o rozsiahle zmeny informačných systémov.
NKÚ zároveň poukázal aj na to, že niektoré legislatívne zmeny a ich následne rušenie zaťažujú rozpočet Sociálnej poisťovne bez dlhodobého efektu pre systém. Príkladom podľa Andrassyho je zavedenie rodičovského dôchodku v roku 2023 a jeho následná zmena. Podľa kontrolórov ide o príklad neefektívneho nakladanie s verejnými financiami.
„Pre špecifickosť tejto dávky, predovšetkým zisťovanie informácií o deťoch dôchodcov a prepočítanie dávky aj pre výsluhových dôchodcov, musela poisťovňa vytvoriť nový informačný systém v hodnote 2,6 milióna eur. Po dvoch rokoch bol tento dôchodok v pôvodnej forme zrušený a nahradený inou formou výpočtu, tzv. asignáciou z dane. Z kontrolórskeho hľadiska ide o príklad neefektívneho nakladania s verejnými prostriedkami," zdôraznil šéf NKÚ.
Aj Sociálna poisťovňa vníma, že časté legislatívne zmeny predstavujú významnú záťaž pre jej fungovanie, avšak pripomenula, že je právne viazaná ich uvádzať do praxe. „Každá legislatívna úprava so sebou prináša zmeny v organizácii práce, v informačných systémoch a predstavuje záťaž pre personálne, finančné či dodávateľské kapacity. Tieto nemôžu byť v plnom rozsahu využité na ďalší rozvoj a modernizáciu systémov," uviedla poisťovňa v svojom stanovisku.
Zdroj: SITA.sk - NKÚ odhalil nedostatky v digitalizácii Sociálnej poisťovne, pri dôchodkoch stále prevažuje papier a manuálna práca © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Audit Digitalizácia Digitálna transformácia Dôchodkové poistenie Elektronické služby elektronický účet poistenca Eurofondy Plán obnovy a odolnosti SR Predčasné dôchodky Starobné dôchodky Verejné financie
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