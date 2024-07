Ukrajina nikdy nevstúpi do NATO a do roku 2034 by už nemusela existovať, naznačil Medvedev

„Krajina 404“

Jediný cieľ Ruska

18.7.2024 (SITA.sk) - Ruské štátne médiá zverejnili vyhlásenia ruského exprezidenta Dmitrija Medvedeva , podľa ktorého ukrajinský štát do roku 2034 prestane existovať.Ako uvádzajú analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) , pripravujú tým ruskú verejnosť na dlhotrvajúcu vojnu na Ukrajine a sľubujú, že Rusko dosiahne svoj cieľ - zničiť ukrajinskú štátnosť do desiatich rokov.Medvedev, ktorý je podpredsedom ruskej Bezpečnostnej rady, v stredu v rozhovore pre ruský portál Argumenty i Fakty naznačil, že vyhlásenie generálneho tajomníka Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Jensa Stoltenberga o tom, že Ukrajina môže vstúpiť do aliancie v nasledujúcom desaťročí, bolo „pozoruhodné“.Medvedev tvrdil, že Ukrajina „nikdy“ nevstúpi do NATO, pričom špekuloval, že do roku 2034 by sa vedenie NATO mohlo zmeniť a naznačil, že Ukrajina by dovtedy nemusela existovať.O Ukrajine sa pritom hanlivo vyjadril ako o „krajine 404“, čo znamená znevažujúce použitie počítačovej „chyby“, tzv. kódu 404, ktorým chcel naznačiť, že Ukrajina nie je skutočný štát. Hoci Medvedev výslovne neuviedol, že Ukrajina prestane existovať do roku 2034, jeho komentáre to naznačovali.Vyhlásenia Medvedeva v ruských médiách majú významné dôsledky. V prvom rade naratív, že Rusko by mohlo „zničiť Ukrajinu“ do roku 2034, slúži ako prísľub ruskej verejnosti, že Rusko vyhrá vojnu a dosiahne svoj cieľ rozložiť ukrajinskú štátnosť do 10 rokov. To pripravuje pôdu pre dlhodobé spoločenské očakávania vojny, ktorá sa skončí „víťazstvom Ruska“.Okrem toho tento príbeh podkopáva pokusy niektorých predstaviteľov Kremľa naznačiť, že Rusko je otvorené „mierovým“ rokovaniam s Ukrajinou.Zdôrazňuje, že jediným cieľom Kremľa je úplné zničenie ukrajinského štátu a jeho ľudu. Preto ani Ukrajina, ani Západ nemôžu reálne rokovať s Ruskom, ak sú jeho podmienky založené na zničení Ukrajiny v priebehu najbližších desiatich rokov.