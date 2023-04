Ukrajina obviňuje Rusko z ohrozovania dohody o exporte obilia a zasahovania do činnosti prístavov

Rusi konajú po svojom

Situácia sa nezlepšuje

17.4.2023 (SITA.sk) - Ukrajina obvinila Moskvu z ohrozovania čiernomorskej obilnej iniciatívy. Ukrajinské ministerstvo infraštruktúry vo vyhlásení uviedlo, že inšpekcie lodí v tureckých teritoriálnych vodách v pondelok zablokovali. Informuje o tom spravodajský portál CNN.„V dôsledku toho druhýkrát za deväť mesiacov fungovania obilnej iniciatívy nebol vypracovaný plán inšpekcií a nebola skontrolovaná ani jedna loď. To ohrozuje fungovanie obilnej iniciatívy,“ uvádza sa vo vyhlásení ministerstva.Rezort uviedol, že Rusko jednostranne registrovalo plavidlá predložené Ukrajinou a vybralo si plavidlá z fronty podľa vlastného uváženia, čo Kyjiv považuje za „neprijateľné“ a je v rozpore s dohodou.Ministerstvo obvinilo ruských zástupcov v Spoločnom koordinačnom centre, že sa od tohto mesiaca „snažia zasahovať do aktivít ukrajinských prístavov a vývozcov tým, že stanovujú vlastné kritériá na určenie konkrétnych plavidiel, ktoré sa zúčastnia iniciatívy“.Zároveň kategoricky zamietlo najnovšie ruské požiadavky a vyjadrilo nesúhlas proti ruskému zasahovaniu do činnosti ukrajinských prístavov.Spomenuté centrum, ktoré sa nachádza v Istanbule, je zodpovedné za chod iniciatívy a sú v ňom zástupcovia Ukrajiny, Ruska, Turecka a Organizácie Spojených národov (OSN) Rusko naďalej udržiava svoju pozíciu a tvrdí, že vyhliadky na predĺženie dohody o exporte obilia po Čiernom mori, ktorú medzi Ruskom a Ukrajinou sprostredkovali Turecko a OSN, sa nezlepšujú.„Situácia so zlepšením stavu v druhej časti týchto zmlúv sa, žiaľ, stále nezlepšuje,“ povedal v tejto súvislosti hovorca Kremľa Dmitrij Peskov