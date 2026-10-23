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23. októbra 2026

V Ugande našli bezhlavé telo rwandského disidenta, HRW žiada vyšetriť možný politický motív vraždy


Tagy: nález tela Vražda

Bývalý rwandský vojak Robert Kabera utiekol pred politickým prenasledovaním do Ugandy. Už pred štyrmi rokmi upozorňoval, že sa obáva o svoj život. Medzinárodná ľudskoprávna organizácia



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gettyimages 913822568 676x545 23.10.2026 (SITA.sk) - Bývalý rwandský vojak Robert Kabera utiekol pred politickým prenasledovaním do Ugandy. Už pred štyrmi rokmi upozorňoval, že sa obáva o svoj život.


Medzinárodná ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) vo štvrtok vyzvala ugandské úrady, aby dôkladne vyšetrili vraždu rwandského opozičného aktivistu Roberta Kaberu, ktorého telo bez hlavy našli minulý týždeň neďaleko hlavného mesta Kampala. Organizácia upozornila, že bývalý príslušník rwandskej armády sa dlhodobo obával o život a opakovane hlásil vyhrážky aj útoky. Vyšetrovatelia by podľa nej mali preveriť aj možnosť politicky motivovanej vraždy.

Kabera, bývalý seržant rwandskej armády a otvorený kritik vlády v Kigali, utiekol do Ugandy v novembri 2020. O azyl požiadal pre údajné politické prenasledovanie vo svojej vlasti. Podľa HRW sa počas pobytu v Ugande opakovane sťažoval na vyhrážky a útoky, z ktorých podozrieval najmä príslušníkov bezpečnostných zložiek.

Nález tela


Jeho telo objavili 17. októbra v blízkosti Kampaly. Miestne médiá následne zverejnili fotografie jeho nahého tela. Forenzný odborník, s ktorým hovorila HRW, uviedol, že podľa dostupných zistení k zohaveniu tela pravdepodobne došlo až po smrti. Okolnosti vraždy ani totožnosť páchateľov zatiaľ nie sú objasnené.

Podľa výpovede Kaberovho blízkeho spolupracovníka sprevádzal disidenta 16. októbra na stavenisko muž, ktorý sa predstavil ako ďalší odporca rwandského režimu. Kabera ešte v ten večer svojmu známemu telefonoval, následne však prestal odpovedať na hovory. HRW vyzvala ugandské orgány, aby preverili všetky dostupné dôkazy a uskutočnili rýchle, nestranné a dôveryhodné vyšetrovanie.

Obavy vyjadroval už niekoľko rokov


Kabera svoje obavy verejne vyjadroval už niekoľko rokov. V rozhovore s HRW pred štyrmi rokmi vyhlásil: „Zabijú ma. Vedia, kde som.“ Len niekoľko dní pred smrťou zverejnil na svojom kanáli YouTube video s názvom „Zabite nás, ak chcete“, v ktorom hovoril o údajných zločinoch rwandskej vládnucej strany a o vyhrážkach či prenasledovaní, ktorým podľa vlastných slov čelil po úteku z krajiny.

„Z našich rozhovorov bolo jasné, že Robert Kabera vedel, že kritika rwandskej vlády z neho urobila terč, a že sa obával o svoj život,“ uviedla Clémentine de Montjoyeová, výskumníčka HRW pre oblasť afrických Veľkých jazier. Ugandské úrady by podľa nej mali preveriť všetky možné motívy vraždy a bezodkladne prijať opatrenia na ochranu rwandských disidentov a utečencov žijúcich v krajine.

Rwandská vláda prezidenta Paula Kagameho v minulosti čelila obvineniam z organizovania atentátov na politických odporcov v zahraničí. Kagame stojí na čele krajiny od obdobia po genocíde Tutsiov v roku 1994, pri ktorej zahynulo najmenej 800-tisíc ľudí. HRW však v prípade Kaberovej smrti zatiaľ neoznačila konkrétneho páchateľa ani nepredložila dôkazy, ktoré by vraždu priamo spájali s rwandskými úradmi. Organizácia žiada, aby prípadný politický motív preverilo nezávislé vyšetrovanie.


Zdroj: SITA.sk - V Ugande našli bezhlavé telo rwandského disidenta, HRW žiada vyšetriť možný politický motív vraždy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: nález tela Vražda
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