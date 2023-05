Ukrajina zostrelila vlastný dron Bayraktar TB2, stratila nad ním kontrolu

5.5.2023 (SITA.sk) - Ukrajinské sily vo štvrtok večer zostrelili nad Kyjevom vlastný dron tureckej výroby. Informuje o tom portál Ukrajinská pravda s tým, že Bayraktar bol nekontrolovateľný a hrozilo, že spôsobí škody.„Štvrtého mája okolo 20:00 stratil počas plánovaného letu v Kyjevskej oblasti kontrolu dron Bayraktar TB2. Keďže nekontrolovaná prítomnosť bezpilotného lietadla na oblohe hlavného mesta by mohla viesť k neželaným následkom, bolo rozhodnuté použiť mobilné palebné skupiny (na jeho zostrelenie, pozn. red.),“ informovalo velenie vzdušných síl ukrajinskej armády.Naznačilo pritom, že to zrejme spôsobila technická porucha dronu, no presnú príčinu incidentu vyšetrujú. V dôsledku operácie alebo dopadu trosiek nehlásili žiadne zranenia.