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30. septembra 2026
Ukrajinci podľa Rady Európy podali už takmer 200-tisíc žiadostí o reparácie za ruské vojnové škody
Tagy: Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu ruské vojnové reparácie ruské vojnové zločiny Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine Vojnové reparácie
Žiadosti možno podávať v 43 kategóriách, od straty života cez obmedzený prístup k zdravotnej starostlivosti až po škody na životnom prostredí. Ukrajinci podali od roku 2024 približne 195-tisíc ...
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30.9.2026 (SITA.sk) - Žiadosti možno podávať v 43 kategóriách, od straty života cez obmedzený prístup k zdravotnej starostlivosti až po škody na životnom prostredí.
Ukrajinci podali od roku 2024 približne 195-tisíc žiadostí o odškodnenie v súvislosti s ruskou inváziou, informovala v stredu Rada Európy. Register škôd pre Ukrajinu so sídlom v Haagu z nich podľa nej asi 65-tisíc prijal a ostatné sú naďalej predmetom posudzovania.
Žiadosti možno podávať v 43 kategóriách, od straty života a zranení cez obmedzený prístup k zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu až po škody na životnom prostredí a prírodných zdrojoch.
„Register škôd pre Ukrajinu predstavuje právnu pamäť tejto nespravodlivej vojny,“ vyhlásil generálny tajomník Rady Európy Alain Berset. „Je to prvý krok k vytvoreniu komplexného systému odškodnenia pre Ukrajinu a ukrajinský ľud za závažné krivdy, ktoré utrpel,“ dodal.
V rámci systému reparácií, ktorý Rusko odmieta uznať, má vzniknúť Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu. Jej úlohou bude posudzovať jednotlivé žiadosti a rozhodovať o výške náhrady škody.
Rada Európy uviedla, že dohovor o zriadení komisie podpísalo 39 štátov a Európska únia. Deväť štátov a Únia ho už aj ratifikovali.
Tridsaťštyri zo 46 členských krajín Rady Európy spolu s Kostarikou a Austráliou zároveň oznámili záujem byť súčasťou budúceho tribunálu, ktorý by súdil ruskú inváziu na Ukrajinu. Rusko, ktoré bolo po začiatku vojny z Rady Európy vylúčené, uviedlo, že tribunál neuzná.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v septembri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinci podľa Rady Európy podali už takmer 200-tisíc žiadostí o reparácie za ruské vojnové škody © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinci podali od roku 2024 približne 195-tisíc žiadostí o odškodnenie v súvislosti s ruskou inváziou, informovala v stredu Rada Európy. Register škôd pre Ukrajinu so sídlom v Haagu z nich podľa nej asi 65-tisíc prijal a ostatné sú naďalej predmetom posudzovania.
Pamäť nespravodlivej vojny
Žiadosti možno podávať v 43 kategóriách, od straty života a zranení cez obmedzený prístup k zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu až po škody na životnom prostredí a prírodných zdrojoch.
„Register škôd pre Ukrajinu predstavuje právnu pamäť tejto nespravodlivej vojny,“ vyhlásil generálny tajomník Rady Európy Alain Berset. „Je to prvý krok k vytvoreniu komplexného systému odškodnenia pre Ukrajinu a ukrajinský ľud za závažné krivdy, ktoré utrpel,“ dodal.
Nároková komisia
V rámci systému reparácií, ktorý Rusko odmieta uznať, má vzniknúť Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu. Jej úlohou bude posudzovať jednotlivé žiadosti a rozhodovať o výške náhrady škody.
Rada Európy uviedla, že dohovor o zriadení komisie podpísalo 39 štátov a Európska únia. Deväť štátov a Únia ho už aj ratifikovali.
Tridsaťštyri zo 46 členských krajín Rady Európy spolu s Kostarikou a Austráliou zároveň oznámili záujem byť súčasťou budúceho tribunálu, ktorý by súdil ruskú inváziu na Ukrajinu. Rusko, ktoré bolo po začiatku vojny z Rady Európy vylúčené, uviedlo, že tribunál neuzná.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v septembri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinci podľa Rady Európy podali už takmer 200-tisíc žiadostí o reparácie za ruské vojnové škody © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu ruské vojnové reparácie ruské vojnové zločiny Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine Vojnové reparácie
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