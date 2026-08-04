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04. augusta 2026
Remišová upozorňuje na Ficov obchod s bratislavským prístavom, strana Za ľudí podáva trestné oznámenie – VIDEO
Tagy: Bratislavské mestské zastupiteľstvo Minister dopravy a výstavby SR podpredsedníčka strany Za ľudí Primátor Bratislavy Slovenská vláda Trestné oznámenie Zimný prístav v Bratislave
Strana Za ľudí v súvislosti s podozrivým obchodom podáva trestné oznámenie. Predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa
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4.8.2026 (SITA.sk) - Strana Za ľudí v súvislosti s podozrivým obchodom podáva trestné oznámenie.
Predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa Veronika Remišová upozorňuje na podozrivú transakciu za 170 miliónov eur, ktorá podľa strany zahŕňa zvláštny znalecký posudok, nevýhodný úver, likvidáciu Zimného prístavu a zámer odovzdať najcennejšie pozemky Bratislavy Spojeným arabským emirátom (SAE) bez akejkoľvek otvorenej súťaže. Strana Za ľudí v súvislosti s podozrivým obchodom podáva trestné oznámenie.
„Ficova vláda odkúpila za 170 miliónov eur prístavný majetok, ktorý štát pred 24 rokmi sprivatizoval približne za 12 miliónov eur. Fico tak zaplatil štrnásťnásobok pôvodnej privatizačnej ceny za majetok, ktorý bol medzitým takmer štvrťstoročie používaný a opotrebovávaný a navyše významne menší ako pôvodná privatizácia. V podstate štát kúpil za astronomickú cenu 170 miliónov eur starý šrot, opotrebované koľajnice, žeriavy, pričom už v čase nákupu Fico vedel, že Zimný prístav chce zlikvidovať a uvoľniť pre miliardový developerský projekt arabských šejkov. Toto politicky označujeme za zlodejinu storočia,“ vyhlásila Remišová.
Podľa opozičnej strany štát nemal na kúpu dostatok vlastných zdrojov a aby mohol staré zariadenia odkúpiť, musel si požičať 165 miliónov eur za veľký úrok. Údajne len na úrokoch štát platí 8,1 milióna eur ročne a zároveň prenajal zariadenia naspäť spoločnosti Slovenská plavba a prístavy (SPaP), blízkej strane Smer, ktorá však za ďalšie využívanie predaného majetku platí štátu iba približne 6,5 milióna eur ročne. Strana vyzdvihuje, že pozemky patria a vždy patrili štátu.
„Vrchol absurdnosti je, že štát si musel požičať 165 miliónov eur, súkromníkovi vyplatil 170 miliónov, následne mu majetok prenajal späť a príjem z nájmu nepokryje ani samotné úroky z úveru. A to ešte nehovoríme o splácaní istiny, bankových poplatkoch, opravách, údržbe a ďalších investíciách. Súkromník dostal obrovskú hotovosť a ďalej využíva prístav. Dlhy a riziká zostali občanom,“ hovorí Remišová.
SPaP po transakcii vykázala mimoriadny čistý zisk približne 96 miliónov eur, upozorňuje strana Za ľudí. Verejnosť však nepozná úplný znalecký posudok, presnú hodnotu jednotlivých zariadení ani úplné podmienky úveru a spätného prenájmu. Veronika Remišová preto vyzýva ministra dopravy Jozefa Ráža, aby zverejnil, na základe čoho určil cenu 170 miliónov eur, kompletný zoznam kúpeného majetku, jeho vek, technický stav a účtovnú hodnotu, podmienky úveru, hodnotu zariadení v Zimnom prístave, ktoré majú byť v dôsledku prestavby odstránené.
Odborníci na vodnú dopravu upozorňujú, že Zimný prístav a Pálenisko sú funkčne prepojené. Koľajiská, cesty a inžinierske siete v Zimnom prístave slúžia aj na obsluhu ďalších častí prístavu. Ak sa súčasná infraštruktúra odstráni a Zimný prístav zlikviduje, štát bude údajne musieť vybudovať nové koľaje, cesty, siete a náhradné prístavné kapacity.
„Občania najskôr zaplatili 170 miliónov eur za staré zariadenia. Potom budú musieť zaplatiť za ich odstránenie. A nakoniec zaplatia za výstavbu nových koľajníc, ciest, sietí a prístavných kapacít. Staré zariadenia kúpime za astronomickú cenu, potom za milióny zlikvidujeme a potom ich opäť postavíme za ďalšie stovky miliónov. Jediným logickým vysvetlením tejto ekonomickej absurdity je snaha uvoľniť najcennejšie pozemky pri Dunaji pre developerov zo Spojených arabských emirátov,“ povedala Remišová.
Rovnako strana vyzdvihuje, že keby štát zariadenia neodkúpil za 170 miliónov eur, tak v roku 2027, keď súkromníkovi končila zmluva na prenájom štátnych pozemkov, by musel zlikvidovať staré zariadenia na svoje náklady.
Podľa Remišovej vláda doteraz nepredstavila dôveryhodnú štúdiu, ktorá by preukázala, že prístav na Pálenisku dokáže plnohodnotne nahradiť Zimný prístav z hľadiska železničného napojenia, dĺžky prístavných hrán, prekladacích kapacít, hĺbky vody, cestnej dostupnosti a protipovodňovej bezpečnosti.
Vláda už schválila rámec dohody so Spojenými arabskými emirátmi, ktorý počíta s investíciou najmenej 250 miliónov eur do nového prístavu na Pálenisku a najmenej jednej miliardy eur do developerského projektu Zimného prístavu. Projekty sa údajne majú uskutočniť bez štandardného verejného obstarávania, verejnej súťaže alebo iného konkurenčného výberového konania. Slovenská vláda sa zároveň zaväzuje prijať legislatívne a administratívne opatrenia potrebné na realizáciu projektov, zabezpečiť vydávanie potrebných povolení a v prípade potreby meniť už prijaté rozhodnutia.
„O investorovi pre jeden z najväčších developerských projektov v dejinách Bratislavy nemá rozhodnúť otvorená medzinárodná súťaž, ale vláda Spojených arabských emirátov. Ficova vláda sa navyše vopred zaväzuje prispôsobovať projektu zákony, povolenia a rozhodnutia. Namiesto toho, aby sa investor prispôsobil pravidlám Slovenskej republiky, slovenská vláda sľubuje, že pravidlá prispôsobí investorovi. V normálnej krajine by sa investor prispôsoboval Slovensku, najmä keď dostáva na zlatom podnose najcennejšie pozemky v Bratislave. Ale Fico dohodol, že my sa musíme prispôsobovať Arabom a na ich požiadavku meniť dokonca aj zákony,“ hovorí Remišová.
Dohoda podľa nej neodpovedá na základné otázky ohľadom hodnoty pozemkov vložených Slovenskou republikou, podielu vlastníctva SR, financovania ciest, verejnej dopravy, škôl, sietí a ďalšej infraštruktúry, zodpovednosti za prípadné straty, počtu vzniknutých dostupných bytov pre obyvateľov Bratislavy a vlastníctva pozemkov a nehnuteľností po skončení projektu.
Podľa Remišovej hrozí, že namiesto verejnej mestskej štvrte pre Bratislavčanov vznikne na brehu Dunaja luxusná štvrť určená pre zahraničných investorov a najbohatších klientov. „Investori zo Spojených arabských emirátov neprichádzajú na Slovensko robiť charitu. Prichádzajú zarobiť, získať lukratívne pozemky, strategický vplyv a maximálny výnos. Ficova vláda im chce bez otvorenej súťaže ponúknuť najcennejšie voľné pozemky v hlavnom meste,“ povedala Remišová.
Ceny bytov v prémiových projektoch v okolí bratislavských Nív už dnes dosahujú stovky tisíc eur a pri väčších bytoch presahujú aj 800-tisíc eur. „Slováci zaplatia odkúpenie prístavu, úroky, odstránenie starej infraštruktúry aj vybudovanie nových ciest a sietí. Byt v novej štvrti si však bežná rodina, učiteľ, zdravotná sestra či policajt nebudú môcť dovoliť, dokonca bežný občan si tam nebude môcť dovoliť dať si ani kávu,“ vyhlásila predsedníčka Za ľudí.
Remišová pripomenula projekt Belgrade Waterfront, ktorý vznikol v spolupráci srbskej vlády a investora zo Spojených arabských emirátov. Projekt sprevádzala kritika netransparentných podmienok, osobitných zákonov, chýbajúcej otvorenej súťaže, oslabovania verejnej kontroly a budovania luxusnej štvrte pre bohatých. V belehradskej štvrti došlo aj k nočným demoláciám objektov maskovanými osobami, pričom polícia podľa kritikov obyvateľom neposkytla účinnú ochranu. Projekt následne vyvolal masové protesty.
Podobný projekt pripravovala Orbánova vláda v Budapešti na území Rákosrendező. Takzvaný „Mini-Dubaj“ vyvolal odpor pre chýbajúcu otvorenú súťaž, pochybnosti o cene štátnych pozemkov, náklady na verejnú infraštruktúru a obchádzanie samosprávy a podozrenia z prania špinavých peňazí politikov napojených na vládnu moc. Budapešť pôvodný projekt zastavila. „Čo dokázala zastaviť Budapešť, chce Robert Fico priniesť do Bratislavy. Skúsenosti zo Srbska aj Maďarska ukazujú, že veľké medzivládne dohody bez otvorenej súťaže môžu skončiť luxusnou výstavbou pre bohatých, vysokými nákladmi pre verejný sektor a stratou kontroly nad strategickým územím,“ upozornila Remišová.
Kritika strany Za ľudí smeruje aj k vedeniu Bratislavy. „Primátor Vallo nemôže byť marketingovým partnerom Ficovej vlády a arabských šejkov. Jeho úlohou je chrániť záujmy Bratislavčanov. Mesto nesmie meniť územný plán na mieru investorovi, ktorého vyberie vláda Spojených arabských emirátov bez otvorenej súťaže,“ zdôraznila Remišová.
Strana Za ľudí vyzýva primátora a poslancov bratislavského mestského zastupiteľstva, aby odmietli zmenu územného plánu, pokiaľ nebude zabezpečená verejná súťaž, nebudú zverejnené úplné vlastnícke a finančné podmienky, ocenené všetky verejné pozemky, vyriešená náhrada prístavných kapacít a garantované dostupné bývanie aj verejný prístup k Dunaju.
Ficova vláda zároveň avizuje zapojenie investorov zo Spojených arabských emirátov do obnovy slovenských závlah. Dohoda so SAE otvára spoluprácu aj pri poľnohospodárskych projektoch, štátnych nehnuteľnostiach a programoch potravinovej bezpečnosti. „Voda bude v čase klimatickej zmeny, sucha a extrémnych horúčav jedným z najcennejších zdrojov. Kto kontroluje závlahovú infraštruktúru, môže ovplyvňovať cenu a dostupnosť vody, podmienky pre farmárov a potravinovú bezpečnosť celej krajiny,“ upozornila Remišová.
Podľa nej by podiel na závlahovej infraštruktúre mali mať predovšetkým slovenskí poľnohospodári a verejný sektor, podobne ako majú samosprávy podiely vo vodárenských spoločnostiach. „Spojené arabské emiráty majú kritický nedostatok vody a poľnohospodárskej pôdy. Je preto pochopiteľné, že vo svete hľadajú prístup k pôde, vode, potravinám a strategickej infraštruktúre. Slovenská vláda má však chrániť potravinovú bezpečnosť Slovenska, nie strategické záujmy cudzieho štátu. Slovenská voda a závlahy nesmú byť predmetom Ficovho výpredaja,“ dodala Remišová.
Za vrchol politického pokrytectva označila Remišová rozpor medzi rétorikou predsedu vlády a jeho konaním. „Robert Fico sa roky bije do hrude, že moslimov na Slovensku nechce, a používa strach z nich na získavanie hlasov. Keď však prídu bohatí arabskí šejkovia s miliardami, je pripravený ponúknuť im prístav, najcennejšie pozemky Bratislavy, výnimky zo súťaže a prístup k slovenským závlahám. Pre obyčajných ľudí má strašenie moslimami. Pre bohatých šejkov má pol Bratislavy a slovenskú vodu,“ vyhlásila Remišová.
Matej Vaníček, bývalý riaditeľ odboru vodnej dopravy, člen cechu Majstri cechu lodiarskeho a bývalý šéf predstavenstva a obchodný riaditeľ Slovenských plavieb a prístavov pred privatizáciou vyzval vládu, Ministerstvo dopravy a Verejné prístavy Bratislava, aby bola prekontrolovaná a zastavená činnosť, ktorá predpokladá zrušenie Zimného prístavu.
„Jeho zrušenie bude mať veľký vplyv na ďalšie pokračovanie v rozvoji vodnej dopravy, obmedzujúci vplyv na činnosť Slovenskej plavby a prístavov a na samotnú dopravu na Dunaji. My predovšetkým protestujeme proti tomu, aby bol takýmto spôsobom bez náhrady zlikvidovaný Zimný prístav, pretože keď má mesto taký obrovský záujem o tieto pozemky, tak samozrejme, že by sa malo postarať o náhradné prístavy. A náhradné prístavy by mali byť reprezentované náhradou dĺžky prekladných hrán prístavu, prístupom lodí za všetkých vodostavov, čiže nepretržitou možnosťou vplávania a vyplávania z prístavu, ochranou proti povodniam a predovšetkým dostupnosťou prístavu pre železnicu a pre cestnú dopravu. To, čo sa v súčasnosti prezentuje a ponúka, vôbec nezodpovedá týmto požiadavkám. Zredukovanie verejného prístavu v Bratislave len do jediného bazéna a bez možnosti prístupu po železnici, je absolútne nepostačujúce a veľmi obmedzujúce,“ uviedol Vaníček.
Podpredseda strany Ján Magušin tvrdí, že ide o dlhšie pripravovaný zámer, na konci ktorého je ohrozenie strategických záujmov Slovenskej republiky. „Vláda Roberta Fica spustila frontálny útok na naše prírodné a strategické bohatstvo. Už minulý rok vláda uzavrela dohodu s arabskými šejkami, ktorá otvára dvere výpredaju najcennejšieho bohatstva Slovenskej republiky. Pripravili si pôdu nielen na odovzdanie lukratívnych pozemkov a prístavu, ale aj na vstup Arabov do našej závlahovej infraštruktúry a dokonca do nášho kúpeľníctva,“ hovorí Magušin.
Remišová oznámila v súvislosti s transakciou a celým pripravovaným obchodom, že podáva trestné oznámenie pre podozrenie z nehospodárneho nakladania s verejným majetkom a pre podozrenie z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Remišová sa zaviazala požiadať Najvyšší kontrolný úrad o komplexnú kontrolu transakcie za 170 miliónov eur, podať podnet na Úrad pre verejné obstarávanie a požiadať Európsku komisiu o posúdenie pripravovaných výnimiek z verejnej súťaže.
„Nie sme proti rozvoju Bratislavy ani proti zahraničným investíciám. Každá investícia však musí byť transparentná a výhodná pre Slovensko. Nie je normálne za 170 miliónov eur kúpiť staré zariadenia, financovať obchod drahým úverom a následne najcennejšie územie bez súťaže ponúknuť arabským šejkom,“ zdôraznila Remišová.
Zdroj: SITA.sk - Remišová upozorňuje na Ficov obchod s bratislavským prístavom, strana Za ľudí podáva trestné oznámenie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa Veronika Remišová upozorňuje na podozrivú transakciu za 170 miliónov eur, ktorá podľa strany zahŕňa zvláštny znalecký posudok, nevýhodný úver, likvidáciu Zimného prístavu a zámer odovzdať najcennejšie pozemky Bratislavy Spojeným arabským emirátom (SAE) bez akejkoľvek otvorenej súťaže. Strana Za ľudí v súvislosti s podozrivým obchodom podáva trestné oznámenie.
„Ficova vláda odkúpila za 170 miliónov eur prístavný majetok, ktorý štát pred 24 rokmi sprivatizoval približne za 12 miliónov eur. Fico tak zaplatil štrnásťnásobok pôvodnej privatizačnej ceny za majetok, ktorý bol medzitým takmer štvrťstoročie používaný a opotrebovávaný a navyše významne menší ako pôvodná privatizácia. V podstate štát kúpil za astronomickú cenu 170 miliónov eur starý šrot, opotrebované koľajnice, žeriavy, pričom už v čase nákupu Fico vedel, že Zimný prístav chce zlikvidovať a uvoľniť pre miliardový developerský projekt arabských šejkov. Toto politicky označujeme za zlodejinu storočia,“ vyhlásila Remišová.
Pozemky patria štátu
Podľa opozičnej strany štát nemal na kúpu dostatok vlastných zdrojov a aby mohol staré zariadenia odkúpiť, musel si požičať 165 miliónov eur za veľký úrok. Údajne len na úrokoch štát platí 8,1 milióna eur ročne a zároveň prenajal zariadenia naspäť spoločnosti Slovenská plavba a prístavy (SPaP), blízkej strane Smer, ktorá však za ďalšie využívanie predaného majetku platí štátu iba približne 6,5 milióna eur ročne. Strana vyzdvihuje, že pozemky patria a vždy patrili štátu.
„Vrchol absurdnosti je, že štát si musel požičať 165 miliónov eur, súkromníkovi vyplatil 170 miliónov, následne mu majetok prenajal späť a príjem z nájmu nepokryje ani samotné úroky z úveru. A to ešte nehovoríme o splácaní istiny, bankových poplatkoch, opravách, údržbe a ďalších investíciách. Súkromník dostal obrovskú hotovosť a ďalej využíva prístav. Dlhy a riziká zostali občanom,“ hovorí Remišová.
SPaP po transakcii vykázala mimoriadny čistý zisk približne 96 miliónov eur, upozorňuje strana Za ľudí. Verejnosť však nepozná úplný znalecký posudok, presnú hodnotu jednotlivých zariadení ani úplné podmienky úveru a spätného prenájmu. Veronika Remišová preto vyzýva ministra dopravy Jozefa Ráža, aby zverejnil, na základe čoho určil cenu 170 miliónov eur, kompletný zoznam kúpeného majetku, jeho vek, technický stav a účtovnú hodnotu, podmienky úveru, hodnotu zariadení v Zimnom prístave, ktoré majú byť v dôsledku prestavby odstránené.
Prístav a Pálenisko sú prepojené
Odborníci na vodnú dopravu upozorňujú, že Zimný prístav a Pálenisko sú funkčne prepojené. Koľajiská, cesty a inžinierske siete v Zimnom prístave slúžia aj na obsluhu ďalších častí prístavu. Ak sa súčasná infraštruktúra odstráni a Zimný prístav zlikviduje, štát bude údajne musieť vybudovať nové koľaje, cesty, siete a náhradné prístavné kapacity.
„Občania najskôr zaplatili 170 miliónov eur za staré zariadenia. Potom budú musieť zaplatiť za ich odstránenie. A nakoniec zaplatia za výstavbu nových koľajníc, ciest, sietí a prístavných kapacít. Staré zariadenia kúpime za astronomickú cenu, potom za milióny zlikvidujeme a potom ich opäť postavíme za ďalšie stovky miliónov. Jediným logickým vysvetlením tejto ekonomickej absurdity je snaha uvoľniť najcennejšie pozemky pri Dunaji pre developerov zo Spojených arabských emirátov,“ povedala Remišová.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/zimny-pristav-v-bratislave-fotografie-2/">Zimný prístav v Bratislave (fotografie)
Rovnako strana vyzdvihuje, že keby štát zariadenia neodkúpil za 170 miliónov eur, tak v roku 2027, keď súkromníkovi končila zmluva na prenájom štátnych pozemkov, by musel zlikvidovať staré zariadenia na svoje náklady.
Bez dôveryhodnej štúdie
Podľa Remišovej vláda doteraz nepredstavila dôveryhodnú štúdiu, ktorá by preukázala, že prístav na Pálenisku dokáže plnohodnotne nahradiť Zimný prístav z hľadiska železničného napojenia, dĺžky prístavných hrán, prekladacích kapacít, hĺbky vody, cestnej dostupnosti a protipovodňovej bezpečnosti.
Vláda už schválila rámec dohody so Spojenými arabskými emirátmi, ktorý počíta s investíciou najmenej 250 miliónov eur do nového prístavu na Pálenisku a najmenej jednej miliardy eur do developerského projektu Zimného prístavu. Projekty sa údajne majú uskutočniť bez štandardného verejného obstarávania, verejnej súťaže alebo iného konkurenčného výberového konania. Slovenská vláda sa zároveň zaväzuje prijať legislatívne a administratívne opatrenia potrebné na realizáciu projektov, zabezpečiť vydávanie potrebných povolení a v prípade potreby meniť už prijaté rozhodnutia.
„O investorovi pre jeden z najväčších developerských projektov v dejinách Bratislavy nemá rozhodnúť otvorená medzinárodná súťaž, ale vláda Spojených arabských emirátov. Ficova vláda sa navyše vopred zaväzuje prispôsobovať projektu zákony, povolenia a rozhodnutia. Namiesto toho, aby sa investor prispôsobil pravidlám Slovenskej republiky, slovenská vláda sľubuje, že pravidlá prispôsobí investorovi. V normálnej krajine by sa investor prispôsoboval Slovensku, najmä keď dostáva na zlatom podnose najcennejšie pozemky v Bratislave. Ale Fico dohodol, že my sa musíme prispôsobovať Arabom a na ich požiadavku meniť dokonca aj zákony,“ hovorí Remišová.
Namiesto mestskej štvrte luxusná
Dohoda podľa nej neodpovedá na základné otázky ohľadom hodnoty pozemkov vložených Slovenskou republikou, podielu vlastníctva SR, financovania ciest, verejnej dopravy, škôl, sietí a ďalšej infraštruktúry, zodpovednosti za prípadné straty, počtu vzniknutých dostupných bytov pre obyvateľov Bratislavy a vlastníctva pozemkov a nehnuteľností po skončení projektu.
Podľa Remišovej hrozí, že namiesto verejnej mestskej štvrte pre Bratislavčanov vznikne na brehu Dunaja luxusná štvrť určená pre zahraničných investorov a najbohatších klientov. „Investori zo Spojených arabských emirátov neprichádzajú na Slovensko robiť charitu. Prichádzajú zarobiť, získať lukratívne pozemky, strategický vplyv a maximálny výnos. Ficova vláda im chce bez otvorenej súťaže ponúknuť najcennejšie voľné pozemky v hlavnom meste,“ povedala Remišová.
Prémiové projekty
Ceny bytov v prémiových projektoch v okolí bratislavských Nív už dnes dosahujú stovky tisíc eur a pri väčších bytoch presahujú aj 800-tisíc eur. „Slováci zaplatia odkúpenie prístavu, úroky, odstránenie starej infraštruktúry aj vybudovanie nových ciest a sietí. Byt v novej štvrti si však bežná rodina, učiteľ, zdravotná sestra či policajt nebudú môcť dovoliť, dokonca bežný občan si tam nebude môcť dovoliť dať si ani kávu,“ vyhlásila predsedníčka Za ľudí.
Remišová pripomenula projekt Belgrade Waterfront, ktorý vznikol v spolupráci srbskej vlády a investora zo Spojených arabských emirátov. Projekt sprevádzala kritika netransparentných podmienok, osobitných zákonov, chýbajúcej otvorenej súťaže, oslabovania verejnej kontroly a budovania luxusnej štvrte pre bohatých. V belehradskej štvrti došlo aj k nočným demoláciám objektov maskovanými osobami, pričom polícia podľa kritikov obyvateľom neposkytla účinnú ochranu. Projekt následne vyvolal masové protesty.
Projekt Mini-Dubaj
Podobný projekt pripravovala Orbánova vláda v Budapešti na území Rákosrendező. Takzvaný „Mini-Dubaj“ vyvolal odpor pre chýbajúcu otvorenú súťaž, pochybnosti o cene štátnych pozemkov, náklady na verejnú infraštruktúru a obchádzanie samosprávy a podozrenia z prania špinavých peňazí politikov napojených na vládnu moc. Budapešť pôvodný projekt zastavila. „Čo dokázala zastaviť Budapešť, chce Robert Fico priniesť do Bratislavy. Skúsenosti zo Srbska aj Maďarska ukazujú, že veľké medzivládne dohody bez otvorenej súťaže môžu skončiť luxusnou výstavbou pre bohatých, vysokými nákladmi pre verejný sektor a stratou kontroly nad strategickým územím,“ upozornila Remišová.
Kritika strany Za ľudí smeruje aj k vedeniu Bratislavy. „Primátor Vallo nemôže byť marketingovým partnerom Ficovej vlády a arabských šejkov. Jeho úlohou je chrániť záujmy Bratislavčanov. Mesto nesmie meniť územný plán na mieru investorovi, ktorého vyberie vláda Spojených arabských emirátov bez otvorenej súťaže,“ zdôraznila Remišová.
Strana Za ľudí vyzýva primátora a poslancov bratislavského mestského zastupiteľstva, aby odmietli zmenu územného plánu, pokiaľ nebude zabezpečená verejná súťaž, nebudú zverejnené úplné vlastnícke a finančné podmienky, ocenené všetky verejné pozemky, vyriešená náhrada prístavných kapacít a garantované dostupné bývanie aj verejný prístup k Dunaju.
Slovenské závlahy
Ficova vláda zároveň avizuje zapojenie investorov zo Spojených arabských emirátov do obnovy slovenských závlah. Dohoda so SAE otvára spoluprácu aj pri poľnohospodárskych projektoch, štátnych nehnuteľnostiach a programoch potravinovej bezpečnosti. „Voda bude v čase klimatickej zmeny, sucha a extrémnych horúčav jedným z najcennejších zdrojov. Kto kontroluje závlahovú infraštruktúru, môže ovplyvňovať cenu a dostupnosť vody, podmienky pre farmárov a potravinovú bezpečnosť celej krajiny,“ upozornila Remišová.
Podľa nej by podiel na závlahovej infraštruktúre mali mať predovšetkým slovenskí poľnohospodári a verejný sektor, podobne ako majú samosprávy podiely vo vodárenských spoločnostiach. „Spojené arabské emiráty majú kritický nedostatok vody a poľnohospodárskej pôdy. Je preto pochopiteľné, že vo svete hľadajú prístup k pôde, vode, potravinám a strategickej infraštruktúre. Slovenská vláda má však chrániť potravinovú bezpečnosť Slovenska, nie strategické záujmy cudzieho štátu. Slovenská voda a závlahy nesmú byť predmetom Ficovho výpredaja,“ dodala Remišová.
Za vrchol politického pokrytectva označila Remišová rozpor medzi rétorikou predsedu vlády a jeho konaním. „Robert Fico sa roky bije do hrude, že moslimov na Slovensku nechce, a používa strach z nich na získavanie hlasov. Keď však prídu bohatí arabskí šejkovia s miliardami, je pripravený ponúknuť im prístav, najcennejšie pozemky Bratislavy, výnimky zo súťaže a prístup k slovenským závlahám. Pre obyčajných ľudí má strašenie moslimami. Pre bohatých šejkov má pol Bratislavy a slovenskú vodu,“ vyhlásila Remišová.
Zrušenie Zimného prístavu
Matej Vaníček, bývalý riaditeľ odboru vodnej dopravy, člen cechu Majstri cechu lodiarskeho a bývalý šéf predstavenstva a obchodný riaditeľ Slovenských plavieb a prístavov pred privatizáciou vyzval vládu, Ministerstvo dopravy a Verejné prístavy Bratislava, aby bola prekontrolovaná a zastavená činnosť, ktorá predpokladá zrušenie Zimného prístavu.
„Jeho zrušenie bude mať veľký vplyv na ďalšie pokračovanie v rozvoji vodnej dopravy, obmedzujúci vplyv na činnosť Slovenskej plavby a prístavov a na samotnú dopravu na Dunaji. My predovšetkým protestujeme proti tomu, aby bol takýmto spôsobom bez náhrady zlikvidovaný Zimný prístav, pretože keď má mesto taký obrovský záujem o tieto pozemky, tak samozrejme, že by sa malo postarať o náhradné prístavy. A náhradné prístavy by mali byť reprezentované náhradou dĺžky prekladných hrán prístavu, prístupom lodí za všetkých vodostavov, čiže nepretržitou možnosťou vplávania a vyplávania z prístavu, ochranou proti povodniam a predovšetkým dostupnosťou prístavu pre železnicu a pre cestnú dopravu. To, čo sa v súčasnosti prezentuje a ponúka, vôbec nezodpovedá týmto požiadavkám. Zredukovanie verejného prístavu v Bratislave len do jediného bazéna a bez možnosti prístupu po železnici, je absolútne nepostačujúce a veľmi obmedzujúce,“ uviedol Vaníček.
Ohrozenie záujmov Slovenska
Podpredseda strany Ján Magušin tvrdí, že ide o dlhšie pripravovaný zámer, na konci ktorého je ohrozenie strategických záujmov Slovenskej republiky. „Vláda Roberta Fica spustila frontálny útok na naše prírodné a strategické bohatstvo. Už minulý rok vláda uzavrela dohodu s arabskými šejkami, ktorá otvára dvere výpredaju najcennejšieho bohatstva Slovenskej republiky. Pripravili si pôdu nielen na odovzdanie lukratívnych pozemkov a prístavu, ale aj na vstup Arabov do našej závlahovej infraštruktúry a dokonca do nášho kúpeľníctva,“ hovorí Magušin.
Remišová oznámila v súvislosti s transakciou a celým pripravovaným obchodom, že podáva trestné oznámenie pre podozrenie z nehospodárneho nakladania s verejným majetkom a pre podozrenie z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Remišová sa zaviazala požiadať Najvyšší kontrolný úrad o komplexnú kontrolu transakcie za 170 miliónov eur, podať podnet na Úrad pre verejné obstarávanie a požiadať Európsku komisiu o posúdenie pripravovaných výnimiek z verejnej súťaže.
„Nie sme proti rozvoju Bratislavy ani proti zahraničným investíciám. Každá investícia však musí byť transparentná a výhodná pre Slovensko. Nie je normálne za 170 miliónov eur kúpiť staré zariadenia, financovať obchod drahým úverom a následne najcennejšie územie bez súťaže ponúknuť arabským šejkom,“ zdôraznila Remišová.
Zdroj: SITA.sk - Remišová upozorňuje na Ficov obchod s bratislavským prístavom, strana Za ľudí podáva trestné oznámenie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bratislavské mestské zastupiteľstvo Minister dopravy a výstavby SR podpredsedníčka strany Za ľudí Primátor Bratislavy Slovenská vláda Trestné oznámenie Zimný prístav v Bratislave
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