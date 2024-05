Pavel: Rusko sa okupovaných území nevzdá, je potrebné zastaviť vojnu

Bolo by naivné tvrdiť, že Ukrajina dokáže v dohľadnej dobe úplne obnoviť kontrolu nad svojím územím. Rusko sa nevzdá oblastí, ktoré teraz okupuje. Najskôr je nutné vojnu zastaviť a potom začať vyjednávanie o budúcom usporiadaní. V televízii Sky News to povedal český prezident Petr Pavel.





"To, čo teraz vidíme, je výsledok dlhej prípravy. Bolo celkom jasné, že s prichádzajúcim lepším počasím Rusko začne ofenzívu. Ukrajinci sa na to dlho pripravovali, žiadali nás o podporu a väčšie dodávky munície a výzbroje," pripomenul Pavel.Zdôraznil, že ak bude Západ príliš opatrný a bude neustále vyhodnocovať riziko eskalácie, Ukrajinci budú zatiaľ prichádzať o životy a svoje územie a nakoniec môžu aj prehrať vojnu. Je však presvedčený, že európske zdroje s pomocou Spojených štátov sú dostatočnou pomocou, aby Ukrajina v bojoch zvíťazila."Musíme byť realisti. Bolo by naivné tvrdiť, že Ukrajina dokáže v dohľadnej dobe úplne obnoviť kontrolu nad svojím územím. Rusko sa nevzdá území, ktoré teraz okupuje. Čo potrebujeme, je zastaviť vojnu a potom začať vyjednávanie o budúcom usporiadaní. Mohol by tam byť nejaký druh kompromisu, ale k nemu nemôže dôjsť bez Ukrajiny, Ruska a ďalších krajín, ktoré takúto dohodu budú garantovať," vysvetlil svoj postoj český prezident.Na otázku možného vyslania vojakov Severoatlantickej aliancie na Ukrajinu reagoval, že to nie je možné. "V tejto otázke sme v rovnakej situácii ako na začiatku konfliktu. Nemôžeme fyzicky stáť po boku Ukrajiny, pretože Ukrajina nie je členom NATO. Nemôžeme bojovať za Ukrajinu na Ukrajine, lebo to by okamžite znamenalo priamy konflikt medzi NATO s Ruskom a nikto v Európe takýto konflikt nechce," dodal.Debata o členstve Ukrajiny v NATO podľa neho teraz nie je na mieste. Najskôr musí dôjsť k nejakej dohode, obnoviť mier v regióne a potom môže nastať diskusia o potenciálnom členstve Ukrajiny v Aliancii, myslí si Pavel.Európa podľa neho aktuálne čelí najväčším bezpečnostným hrozbám od druhej svetovej vojny. Kritizoval nedostatočnú flexibilitu európskych krajín v prijatí opatrení, ktoré by zabezpečili rýchle navýšenie vojenských kapacít. Vlády podľa neho nedávajú jasné požiadavky a záruky obrannému priemyslu.