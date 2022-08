Ukrajinci zabili viac ako sto Vagnerovcov, Prigožin medzi mŕtvymi nie je

Veliteľ pravdepodobne nebol zranený

Ruský novinár prezradil polohu veliteľstva

15.8.2022 (Webnoviny.sk) - Viac ako sto ruských žoldnierov bolo pravdepodobne zlikvidovaných v dôsledku útoku ukrajinských ozbrojených síl na veliteľstvo ruskej súkromnej vojenskej skupiny Vagnerovci v meste Popasna v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny.Na Telegrame to uviedol regionálny šéf vojenskej správy v Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj „Luhanská oblasť je v defenzíve. Ďalším dôkazom bola ´bavlnka´ v Popasnej a úmrtia Vagnerovcov. Zatiaľ nebudeme prezrádzať detaily. Ak sa však ukáže, že nakoniec zomrelo viac ako sto predstaviteľov velenia Vagnerovcov, to už pre nás nebude novinka,“ uviedol Hajdaj, ktorý odporúča počkať na oficiálne oznámenie generálneho štábu ukrajinských ozbrojených síl.Ruský miliardár a údajný veliteľ Vagnerovcov Jevgenij Prigožin podľa Hajdaja s najväčšou pravdepodobnosťou nebol žiadnym spôsobom zranený, ale má správy, že medzi zabitými sú jeho zástupcovia.Ukrajinský útok cez víkend zasiahol základňu Vagnerovcov v Popasnej. Moskvou sponzorovaná skupina žoldnierov sa stala terčom delostreleckej alebo raketovej paľby. Vagnerovci zohrali aktívnu úlohu v bojoch v Donbase. Často boli nasadzovaní ako pechota pri postupe na mestá, z ktorých sa ukrajinské sily stiahli.Ako predtým informoval web Ukrajinská pravda, prokremeľský ruský novinár Sergej Sreda 8. augusta na Telegrame odhalil polohu veliteľstva Vagnerovcov.Ruský propagandista zverejnil fotografie zo svojej návštevy veliteľstva a nápis na jednej z nich uvádzal adresu „Mironovskaja 12, Popasna“. Príspevok bol síce neskôr odstránený, no na sociálnych sieťach kolujú kópie.