Ukrajinci zlikvidovali už pätinu ruských síl na svojom území, musia ešte zvýšiť delostreleckú paľbu

14.8.2022 - Ukrajinská armáda už zlikvidovala pätinu jednotiek ruských síl, ktoré sa zapojili do vojny na Ukrajine.Po rozhovore s predsedom Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA Markom Milleym o tom na Telegrame informoval hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj.„Pri dnešnom telefonickom rozhovore ešte raz porovnávali odhady ruských strát v tejto vojne. Poznamenávame, že nepriateľ utrpel značné straty, predovšetkým na živej sile. Pätina jednotiek ruských ozbrojených síl zapojených do bojov na Ukrajine bola porazená,“ uviedol Zalužnyj v sobotu večer.Zalužnyj taktiež informoval Milleyho, že aktívne bojové akcie pokračujú na fronte dlhom 1300 kilometrov.„Musíme zvýšiť delostreleckú paľbu. Ešte raz som to adresoval našim partnerom,“ povedal hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl.