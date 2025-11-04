Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 4.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Karol
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

04. novembra 2025

Ukrajinská námorná pechota zničila dva ruské člnky, ktoré chceli prekročiť Dneper


Tagy: vojna na Ukrajine

Ukrajinská námorná pechota zničila dva ruské člny s vojakmi, ktorí sa pokúšali prekročiť rieku Dneper. Oznámilo to ukrajinské námorníctvo informuje spravodajský web



Zdieľať
russia_ukraine_war_54971 1 676x451 4.11.2025 (SITA.sk) - Ukrajinská námorná pechota zničila dva ruské člny s vojakmi, ktorí sa pokúšali prekročiť rieku Dneper. Oznámilo to ukrajinské námorníctvo informuje spravodajský web Ukrajinská pravda.


Dva ruské člny, ktoré chceli prekonať rieku, zasiahol ukrajinský 426. samostatný prápor bezpilotných systémov. Člny zničili a nikto z ruských vojakov neprežil, uviedlo námorníctvo. Čas a miesto útoku nezverejnili.

„Operátori dronov námornej pechoty pozorne sledujú každý nepriateľský pohyb, takže akékoľvek pokusy o vylodenie sú odsúdené na neúspech,“ uviedla ukrajinská námorná pechota.


Zdroj: SITA.sk - Ukrajinská námorná pechota zničila dva ruské člnky, ktoré chceli prekročiť Dneper © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Úrady práce vybavili vyše 90 percent žiadostí o integrované posudky, Tomáš hovorí o úspechu reformy – VIDEO
<< predchádzajúci článok
V priebehu októbra Rusi na Ukrajinu zhodili viac ako 5 300 navádzaných bômb

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 