Utorok 4.11.2025
04. novembra 2025
Ukrajinská námorná pechota zničila dva ruské člnky, ktoré chceli prekročiť Dneper
Tagy: vojna na Ukrajine
Ukrajinská námorná pechota zničila dva ruské člny s vojakmi, ktorí sa pokúšali prekročiť rieku Dneper. Oznámilo to ukrajinské námorníctvo informuje spravodajský web
4.11.2025 (SITA.sk) - Ukrajinská námorná pechota zničila dva ruské člny s vojakmi, ktorí sa pokúšali prekročiť rieku Dneper. Oznámilo to ukrajinské námorníctvo informuje spravodajský web Ukrajinská pravda.
Dva ruské člny, ktoré chceli prekonať rieku, zasiahol ukrajinský 426. samostatný prápor bezpilotných systémov. Člny zničili a nikto z ruských vojakov neprežil, uviedlo námorníctvo. Čas a miesto útoku nezverejnili.
„Operátori dronov námornej pechoty pozorne sledujú každý nepriateľský pohyb, takže akékoľvek pokusy o vylodenie sú odsúdené na neúspech,“ uviedla ukrajinská námorná pechota.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinská námorná pechota zničila dva ruské člnky, ktoré chceli prekročiť Dneper © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: vojna na Ukrajine
