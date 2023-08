Ukrajinská protiofenzíva podľa Stoltenberga prekonáva očakávania a úspechy naberajú na obrátkach

Úspechy naberajú na obrátkach

Rozhodovať musia Ukrajinci

31.8.2023 (SITA.sk) - Ukrajinské sily v doterajšom priebehu protiofenzívy voči ruským okupantom prekonali očakávania. V rozhovore pre spravodajskú televíziu CNN to povedal generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) „Ukrajinci sa postupne presadzujú, čo znamená, že zatláčajú Rusov späť a sú schopní preraziť niektoré z ich dobre opevnených oblastí, kde sú mínové polia, a preto je ešte dôležitejšie teraz ich podporovať,“ vyhlásil Stoltenberg.Podľa neho „je to krutý a ťažký boj“ a pre Ukrajincov to nie je ľahká cesta k víťazstvu, ale „dosahujú úspechy, ktoré naberajú na obrátkach“.„Videli sme, že Ukrajinci opäť prekonali očakávania, a musíme si uvedomiť, že všetko sa to začalo minulý rok rozsiahlou ruskou inváziou na Ukrajinu. Experti vtedy verili, že Ukrajina vydrží len pár dní či týždňov, no oslobodili sever, Kyjev , východ, Charkov , územie na juhu, Cherson ... A teraz dosahujú ešte väčšie úspechy,“ poznamenal Stoltenberg.V odpovedi na otázku o rozdieloch v hodnotení protiofenzívnej taktiky medzi západnými armádami Stoltenberg poznamenal, že „medzi spojencami NATO existuje neustály dialóg a, samozrejme, aj dialóg s Ukrajinou“.Podľa generálneho tajomníka aliancie treba Ukrajincom pomáhať radami a podporou, no vraví, že „v konečnom dôsledku sú to Ukrajinci, ktorí musia rozhodovať“.Poznamenal, že pokročilé systémy protivzdušnej obrany poskytnuté Ukrajine spojencami z NATO „preukázali svoju výnimočnú účinnosť“. „Ukrajinci šikovne ovládajú tieto systémy,“ skonštatoval Stoltenberg.