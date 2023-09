Ukrajinské sily postupne získavajú pôdu pod nohami, tvrdí Stoltenberg a Rusko bojuje len za „imperiálny klam“

Ukrajina má silnú podporu

Ukončenie ruskej agresie

28.9.2023 (SITA.sk) - Ukrajinské sily podľa generálneho tajomníka Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) „postupne získavajú pôdu pod nohami“ v rámci rozsiahlej protiofenzívy proti ruským obranným líniám na juhovýchode Ukrajiny.„Každý meter, čo ukrajinské sily získajú, je meter, čo Rusko stratí,“ povedal Jens Stoltenberg počas vopred neoznámenej návštevy Kyjeva. Ukrajinci podľa neho bojujú za ich rodiny, budúcnosť a slobodu, zatiaľ čo Moskva za „imperiálny klam“. Informuje o tom spravodajský portál CNN.Stoltenberg prízvukoval, že Ukrajina má silnú podporu 31 členov NATO a mnohých partnerov. „Dovedna viac ako 50 krajín vás podporuje a zásobuje prostredníctvom kontaktnej skupiny pre ukrajinskú obranu a viac ako 140 krajín sa postavilo za vašu suverenitu v Organizácii Spojených národov,“ povedal a dodal, že medzičasom „Rusko na svetovej scéne zoslablo, je odrezané od medzinárodných trhov“.Šéf obrannej aliancie tiež povedal, že NATO má rámcové kontrakty na „kľúčovú muníciu“ pre Ukrajinu v hodnote 2,4 miliardy eur, vrátane záväzných objednávok v hodnote 1 miliardy eur.„Týka sa to kapacít, ako sú 155-milimetrové delostrelecké a tankové riadené strely a munícia pre hlavné bojové tanky," vysvetlil s tým, že to pomôže spojencom doplniť ich zásoby a zároveň podporovať Ukrajinu.„Čím silnejšia sa Ukrajina stane, tým bližšie sme k ukončeniu ruskej agresie. Rusko by mohlo zložiť zbrane a ukončiť túto vojnu už dnes,“ skonštatoval Stoltenberg.