Polícia upozorňuje na zneužívanie umelej inteligencie, zachytila niekoľko dezinformačných videí súvisiacich s voľbami

Obozretnosť v online priestore

Terčom sa stala strana PS

28.9.2023 (SITA.sk) - Policajný zbor upozorňuje na to, že spolu s blížiacimi sa parlamentnými voľbami sa objavilo viacero prípadov zneužívania umelej inteligencie. Vo verejnom priestore zachytil niekoľko dezinformačných a manipulatívnych videí a audio nahrávok, súvisiacich so sobotňajšími voľbami.Ide napríklad o účelovo zostrihané videá, zmanipulované audionahrávky, produkty zneužité technológiou deepfake a nepravdivé informácie. Polícia apeluje na občanov, aby boli v online priestore obozretní a nenechali sa zneužiť záujmovými skupinami, ktoré chcú prostredníctvom klamstiev dosiahnuť svoje vlastné ciele.Stúpajúcu tendenciu výskytu zmanipulovaných videí a audionahrávok očakáva v piatok a v sobotu.„Tieto produkty budú šírené najmä anonymnými účtami a skupinami, falošnými nezávislými aktivistami, tzv. alternatívnymi médiami, konkrétnymi osobami, ktoré nie sú vysoko politicky exponované, no šírením týchto produktov budú sledovať svoje osobité ciele,“ uviedla polícia prostredníctvom sociálnej siete. Progresívne Slovensko vo štvrtok upozornilo na to, že na sociálnych sieťach sa šíri ďalšie deepfake video s údajným hlasom lídra hnutia Michala Šimečku . Zdôrazňuje, že ide o falošné video s hlasom od umelej inteligencie, ktoré vytvorili ich súperi v čase moratória.Už v stredu sa Progresívne Slovensko ohradilo voči inému deepfake videu, na ktorom hlas podobný Šimečkovmu hovorí, že chcú zvýšiť ceny piva. Líder progresívcov na to reagoval, že ide o klamstvo a podvrh a ich hnutie sa nechystá zvyšovať ceny piva.