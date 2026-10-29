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29. októbra 2026
Ukrajinskej armáde kradli drony a predávali jej ich späť ako nové. Zaistené boli aj státisíce dolárov, šperky a zlato
Tagy: Drony organizovaná skupina Podvody Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinská armáda Ukrajinská polícia Vojna na Ukrajine
Rozsiahla podvodná schéma fungovala najmenej desať mesiacov. Vyšetrovatelia zaistili vyše 600 dronov, peniaze a 15 automobilov. Ukrajinskí vyšetrovatelia odhalili organizovanú ...
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29.10.2026 (SITA.sk) - Rozsiahla podvodná schéma fungovala najmenej desať mesiacov. Vyšetrovatelia zaistili vyše 600 dronov, peniaze a 15 automobilov.
Podľa vyšetrovateľov skupinu organizoval bývalý vojak, ktorý do nej zapojil príslušníkov armády, civilných sprostredkovateľov a obchodné spoločnosti. Schéma fungovala najmenej od decembra 2025.
Páchatelia prostredníctvom osobitného kanála na Telegrame vyhľadávali vojakov ochotných za peniaze odovzdávať drony z vojenských útvarov.
Ukradnutú techniku prevážali do dielne v Dnepropetrovskej oblasti, kde odstraňovali výrobné čísla, menili označenia a QR kódy. Následne drony opäť dodávali armáde ako nové výrobky.
Bezpečnostné zložky vykonali viac ako sto domových a ďalších prehliadok v deviatich oblastiach a Kyjeve. Zaistili vyše 600 dronov, z ktorých viac ako 200 už identifikovali ako majetok vojenských útvarov. Hodnotu odcudzenej techniky odhadujú na 16 miliónov hrivien (približne 315-tisíc eur).
Vyšetrovatelia tiež zaistili 13 miliónov hrivien (približne 256-tisíc eur), ďalších 400-tisíc dolárov, zlato, striebro, šperky a 15 automobilov.
Organizátor a dvaja jeho spolupracovníci skončili vo väzbe s možnosťou prepustenia na kauciu 9,98 milióna hrivien (približne 197-tisíc eur) za osobu. Vyšetrovanie pokračuje, pričom úrady preverujú aj možné zapojenie vojenských funkcionárov.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinskej armáde kradli drony a predávali jej ich späť ako nové. Zaistené boli aj státisíce dolárov, šperky a zlato © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinskí vyšetrovatelia odhalili organizovanú skupinu, ktorá údajne kradla vojenské drony a následne ich prostredníctvom nastrčených spoločností opätovne predávala ukrajinskej armáde ako nové.
Pri rozsiahlej operácii zadržali 16 podozrivých a zdokumentovali najmenej 25 prípadov nezákonnej činnosti, informoval portál Ukrainska Pravda.
Prepracovaná schéma
Podľa vyšetrovateľov skupinu organizoval bývalý vojak, ktorý do nej zapojil príslušníkov armády, civilných sprostredkovateľov a obchodné spoločnosti. Schéma fungovala najmenej od decembra 2025.
Páchatelia prostredníctvom osobitného kanála na Telegrame vyhľadávali vojakov ochotných za peniaze odovzdávať drony z vojenských útvarov.
Ukradnutú techniku prevážali do dielne v Dnepropetrovskej oblasti, kde odstraňovali výrobné čísla, menili označenia a QR kódy. Následne drony opäť dodávali armáde ako nové výrobky.
Peniaze a autá
Bezpečnostné zložky vykonali viac ako sto domových a ďalších prehliadok v deviatich oblastiach a Kyjeve. Zaistili vyše 600 dronov, z ktorých viac ako 200 už identifikovali ako majetok vojenských útvarov. Hodnotu odcudzenej techniky odhadujú na 16 miliónov hrivien (približne 315-tisíc eur).
Vyšetrovatelia tiež zaistili 13 miliónov hrivien (približne 256-tisíc eur), ďalších 400-tisíc dolárov, zlato, striebro, šperky a 15 automobilov.
Organizátor a dvaja jeho spolupracovníci skončili vo väzbe s možnosťou prepustenia na kauciu 9,98 milióna hrivien (približne 197-tisíc eur) za osobu. Vyšetrovanie pokračuje, pričom úrady preverujú aj možné zapojenie vojenských funkcionárov.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinskej armáde kradli drony a predávali jej ich späť ako nové. Zaistené boli aj státisíce dolárov, šperky a zlato © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Drony organizovaná skupina Podvody Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinská armáda Ukrajinská polícia Vojna na Ukrajine
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