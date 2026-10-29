Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 29.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Klára
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

29. októbra 2026

Ukrajinskej armáde kradli drony a predávali jej ich späť ako nové. Zaistené boli aj státisíce dolárov, šperky a zlato


Tagy: Drony organizovaná skupina Podvody Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinská armáda Ukrajinská polícia Vojna na Ukrajine

Rozsiahla podvodná schéma fungovala najmenej desať mesiacov. Vyšetrovatelia zaistili vyše 600 dronov, peniaze a 15 automobilov. Ukrajinskí vyšetrovatelia odhalili organizovanú ...



Zdieľať
gettyimages 2296207930 676x451 29.10.2026 (SITA.sk) - Rozsiahla podvodná schéma fungovala najmenej desať mesiacov. Vyšetrovatelia zaistili vyše 600 dronov, peniaze a 15 automobilov.


Ukrajinskí vyšetrovatelia odhalili organizovanú skupinu, ktorá údajne kradla vojenské drony a následne ich prostredníctvom nastrčených spoločností opätovne predávala ukrajinskej armáde ako nové.


Pri rozsiahlej operácii zadržali 16 podozrivých a zdokumentovali najmenej 25 prípadov nezákonnej činnosti, informoval portál Ukrainska Pravda.



Prepracovaná schéma


Podľa vyšetrovateľov skupinu organizoval bývalý vojak, ktorý do nej zapojil príslušníkov armády, civilných sprostredkovateľov a obchodné spoločnosti. Schéma fungovala najmenej od decembra 2025.

Páchatelia prostredníctvom osobitného kanála na Telegrame vyhľadávali vojakov ochotných za peniaze odovzdávať drony z vojenských útvarov.

Ukradnutú techniku prevážali do dielne v Dnepropetrovskej oblasti, kde odstraňovali výrobné čísla, menili označenia a QR kódy. Následne drony opäť dodávali armáde ako nové výrobky.

Peniaze a autá


Bezpečnostné zložky vykonali viac ako sto domových a ďalších prehliadok v deviatich oblastiach a Kyjeve. Zaistili vyše 600 dronov, z ktorých viac ako 200 už identifikovali ako majetok vojenských útvarov. Hodnotu odcudzenej techniky odhadujú na 16 miliónov hrivien (približne 315-tisíc eur).

Vyšetrovatelia tiež zaistili 13 miliónov hrivien (približne 256-tisíc eur), ďalších 400-tisíc dolárov, zlato, striebro, šperky a 15 automobilov.

Organizátor a dvaja jeho spolupracovníci skončili vo väzbe s možnosťou prepustenia na kauciu 9,98 milióna hrivien (približne 197-tisíc eur) za osobu. Vyšetrovanie pokračuje, pričom úrady preverujú aj možné zapojenie vojenských funkcionárov.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)

 


Zdroj: SITA.sk - Ukrajinskej armáde kradli drony a predávali jej ich späť ako nové. Zaistené boli aj státisíce dolárov, šperky a zlato © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Drony organizovaná skupina Podvody Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinská armáda Ukrajinská polícia Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Nadácia Zastavme korupciu upozorňuje na nákup radarov za 1,5 milióna eur. Ministerstvo Šutaja Eštoka kamery neprevezme
<< predchádzajúci článok
Voliči očakávajú predovšetkým jednotu a spoluprácu, reaguje KDH na Matovičovo vyhlásenie

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 