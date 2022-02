Ukrajinskí obrancovia Hadieho ostrova sú možno nažive

Obrancovia ukrajinského Hadieho ostrova v Čiernom mori sú možno stále nažive. Ak je to tak, potom sú zrejme vojnovými zajatcami ruskej armády. Podľa spravodajskej televízie CNN to v sobotu uviedla Štátna pohraničná stráž Ukrajiny (DPSU).





"Sme pevne presvedčení, že všetci ukrajinskí obrancovia Hadieho ostrova môžu byť nažive," uvádza sa vo vyhlásení.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj aj DPSU v piatok uviedli, že všetci ukrajinskí vojaci padli v boji o malý ostrov."Predbežné informácie, že pohraničníci zahynuli, prišli skôr, ako obrancovia stratili kontakt" so základňou, uvádza sa v sobotňajšom vyhlásení DPSU.Podľa nej "ruské médiá informovali, že ukrajinskí vojaci (pôsobiaci) na ostrove boli prevezení do Sevastopolu" na Kryme, ktorý Ukrajina považuje za svoje, avšak Ruskom okupované, územie.V piatok sa objavil záznam z hádky medzi ukrajinskými bojovníkmi a dôstojníkom ruského námorníctva.Poradca ukrajinskej vlády Anton Heraščenko na svojej stránke na sociálnej sieti Facebook na margo tohto záznamu napísal, že posádka ruskej vojenskej lode ponúkala ukrajinským vojakom na Haďom ostrove vzdať sa. Oni to však odmietli. Následne sa rozpútali urputné boje.Podľa ministerstva na ostrove nezostala ani jedna budova nepoškodená. Ostrova sa zmocnili ruské jednotky.Rádio Sloboda (RFE/RL) v sobotu informovalo, že do prístavu mesta Sevastopol bolo prepravených 82 obrancov Hadieho ostrova.Štátna pohraničná služba neuviedla celkový počet svojich bojovníkov na ostrove. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj 25. februára povedal, že podľa neho ich bolo 13 a všetci zomreli.