ONLINE: Vojna na Ukrajine: Deň štvrtý

Ruské vojská sa stále snažia dobyť Kyjev, ukrajinské hlavné mesto zažilo ďalšiu noc plnú výbuchov. Ukrajinské ozbrojené sily čelia silným útokom aj na ďalších miestach, a to zo všetkých smerov. Okrem Kyjeva, kde až do pondelňajšieho rána platí zákaz vychádzania, sa bojuje v Charkove, Chersone či Luhanskej oblasti.

Útoku čelilo aj mesto Vasylkiv ležiace asi 30 kilometrov od Kyjeva, v ktorom sa nachádzajú zásobníky ropy aj letecká základňa. Ukrajinskí novinári na Twitteri zverejňovali zábery, ktoré údajne ukazujú požiar ropného skladu. Starostka Natalja Balasynovyčová podľa webu The Kyiv Independent povedala, že letecká základňa aj celé mesto bolo terčom silného ostreľovania.

Poradca ukrajinského ministerstva vnútra Anton Heraščenko uviedol, že ruským vojakom sa podarilo preniknúť do mesta Charkov, ktoré je druhé najväčšie v krajine. Pri bojoch bol zničený aj plynovod, ktorý bol ruskými vojakmi „vyhodený do vzduchu“.

Ukrajinská armáda ale neďaleko Hostomelu pri Kyjeve, kde sa nachádza strategické letisko, zlikvidovala elitnú čečenskú jednotku a medzi zabitými je údajne aj veliteľ pluku.

Ako na sociálnych sieťach informoval ukrajinský jadrový úrad, ruské strely údajne zasiahli aj úložisko rádioaktívneho odpadu v Kyjeve. Rozsah škôd však zatiaľ nie je možné vyhodnotiť, pretože personál strávil noc v úkryte, ale podľa predbežných správ nie sú obyvatelia v ohrození.

Všetky obete na Ukrajine sú zodpovednosťou ruského prezidenta Vladimira Putina. Na hraničnom priechode v Ubli, kade na Slovensko prichádzajú vojnoví utečenci z Ukrajiny, to vyhlásila prezidentka SR Zuzana Čaputová. Ocenila solidaritu Slovákov, ktorí im pomáhajú. Upozornila tiež, že Ukrajina potrebuje veľmi jasný symbol od západného spoločenstva a deklarovala podporu jej vstupu do Európskej únie.

Pri ruskej invázii na Ukrajine bolo dosiaľ zabitých viac ako 210 ukrajinských civilistov a ďalších vyše 1100 utrpelo zranenia. Uviedla to splnomocnenkyňa ukrajinského parlamentu pre ľudské práva Ľudmyla Denisovová, informovali stanice BBC a Sky News.

V sobotu Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) odhadoval, že z Ukrajiny do Poľska a ďalších krajín, vrátane Maďarska a Rumunska, utieklo najmenej 150-tisíc ľudí.

Hovorca UNHCR Chris Meizer na mikroblogovacej sieti Twitter uviedol, že rad na jednom poľsko-ukrajinskom hraničnom priechode je dlhý 14 kilometrov. Utečenci, väčšinou ženy a deti, musia čakať v chladnom počasí aj počas noci. V sobotu poľská vláda informovala, že cez hranice s Ukrajinou za uplynulých 48 hodín prešlo viac ako 100-tisíc Ukrajincov.

14:01 Ukrajina dnes nebojuje iba za seba ale aj za nás. Pred dnešným mimoriadnym rokovaním vlády to povedal premiér Eduard Heger (OĽaNO). Zdôraznil, že Ukrajina bojuje za hodnoty slobody, demokracie a práva rozhodovať sa o svojej budúcnosti. Preto chce Slovensko napadnutej krajine poskytnúť ďalšiu pomoc.

„My sa po štvrtku ráno nachádzame v novom svete, preto potrebuje prinášať nové riešenia,“ povedal Heger. Pripomenul, že ruský prezident Vladimír Putin inváziou na Ukrajinu „prekročil Rubikon“. „V tomto novom svete musíme byť rýchli,“ skonštatoval.

Premiér zároveň potvrdil, že Slovensko ponúklo Bratislavu ako miesto pre prípadné mierové rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou.

„Slovinsko, Česko, Holandsko, Spojené štáty americké a Nemecko. Tieto krajiny prejavili pripravenosť poskytnúť svoje jednotky,“ uviedol slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) to povedal v diskusnej relácii televízie Markíza Na telo.

13:42 Americký podnikateľ Elon Musk oznámil, že služby internetovej siete Starlink jeho spoločnosti SpaceX sú teraz na Ukrajine „aktívne“.

Nemecko je terčom kritiky, že primerane neinvestuje do svojej obrany a nerobí dostatok v rámci reakcie na ruskú inváziu na Ukrajinu. V sobotu večer nemecká vláda oznámila, že pošle zbrane a ďalšie dodávky priamo Ukrajine, aby pomohla armáde krajiny čeliť invázii ruských síl.

Kancelár na mimoriadnej schôdzi nemeckého parlamentu v nedeľu v Berlíne povedal, že je jasné, že „musíme významne investovať do bezpečnosti našej krajiny v záujme ochrany našej slobody a našej demokracie“.

13:31 Nemecký kancelár Olaf Scholz oznámil, že jeho krajina vyčleňuje 100 miliárd eur do špeciálneho fondu pre ozbrojené sily. Svoje výdavky na obranu tak zvyšuje nad 2 percentá hrubého domáceho produktu .

13:04 Generálny prokurátor Maroš Žilinka plne súhlasí s generálnou prokurátorkou Ukrajiny Irynou Valentynivnou Venediktovou, ktorá vyzvala ruských občanov, aby ukončili vojnu proti Ukrajine.

Ako napísal na sociálnej sieti, kolegyni chce telefonicky vysloviť absolútnu podporu v jej krokoch a úsilí za obnovenie mieru a zákonnosti na Ukrajine a ukončenie utrpenia ľudí. „Budem jej tlmočiť aj prejavy podpory od prokurátorov a zamestnancov slovenskej prokuratúry a možnosti odbornej a humanitárnej pomoci, ktorú sme pripravení poskytnúť kolegom z ukrajinskej prokuratúry,“ uviedol Žilinka.

Ukrajinská generálna prokuratúra varovala ruských občanov, aby sa nestali spolupáchateľmi vojnových zločinov.

12:43 Ministri vnútra Európskej únie (EÚ) sa v nedeľu stretávajú na núdzových rokovaniach o tom, ako riešiť prílev utečencov z Ukrajiny zasiahnutej konfliktom.

Cez hranice do Poľska, Maďarska, Rumunska a iných štátov totiž prechádzajú desaťtisíce ľudí. Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) odhaduje, že z Ukrajiny už utieklo viac ako 200-tisíc ľudí, ktorých z domovov vyhnali boje. Ak sa boje rozšíria, podľa UNHCR by z Ukrajiny mohli odísť 4 milióny ľudí.

Šéfovia rezortov vnútra štátov EÚ na schôdzke v Bruseli preskúmajú možnosti ubytovania ľudí a posúdia otázku, ako zvládať bezpečnostné výzvy, ktoré konflikt predstavuje pre vonkajšie hranice EÚ. Zaoberať sa budú aj tým, aký druh humanitárnej pomoci možno Ukrajine poskytnúť.

Za hranice Ukrajiny odchádzajú hlavne ženy, deti a starší ľudia. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zakázal odchod mužov vo veku od 18 do 60 rokov.

12:31 Spoločnosť Alphabet, materská firma Googlu, informovala, že suspenduje speňažovanie reklám ruských štátnych médií na jej platformách.

12:17 Aktuálny vojenský konflikt na Ukrajine bude mať dopad aj na automobilový priemysel na Slovensku. Ako pre agentúru SITA uviedol generálny sekretár Zväzu automobilového priemyslu SR Ján Pribula, slovenskí dodávatelia dodávajú na Ukrajinu a do Ruska len v minimálnej miere. Výrobcovia vozidiel sú však na tom horšie, no i tam to podľa neho závisí od konkrétneho výrobcu.

12:06 Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu si boje podľa Organizácie Spojených národov (OSN) vyžiadali najmenej 240 potvrdených civilných obetí, z toho 64 úmrtí. Skutočné čísla sú však pravdepodobne oveľa vyššie, pretože mnohé správy o obetiach zostávajú nepotvrdené.

Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) o počte obetí informoval v sobotu v noci na základe údajov úradu OSN pre ľudské práva, ktorý má prísne metodiky a overovacie postupy týkajúce sa obetí konfliktu. OCHA tiež informoval, že škody spôsobené na civilnej infraštruktúre pripravili státisíce ľudí o prístup k elektrine a vode a vytvorili „mapu humanitárnych situácií“ v krajine, obzvlášť na severe, východe a juhu.

11:57 Za posledných 24 hodín na hraničných priechodoch na vstupe z Ukrajiny bolo vybavených 12 435 osôb.