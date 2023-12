Srbská opozícia vyzýva Európsku úniu na pomoc s vyšetrovaním nezrovnalostí počas volieb

Zvážali ľudí z Bosny

21.12.2023 (SITA.sk) - Hlavná srbská opozičná skupina vo štvrtok vyzvala Európsku úniu (EÚ) , aby pomohla otvoriť medzinárodné vyšetrovanie údajných nezrovnalostí počas víkendových volieb. Tie v krajine spôsobili politické napätie.Koalícia Srbsko proti násiliu v liste európskym inštitúciám, predstaviteľom a členským štátom uviedla, že neuzná výsledok nedeľňajších parlamentných a komunálnych volieb, pričom Únia by mala urobiť to isté a začať vyšetrovanie.„Európska únia má teraz veľkú šancu obnoviť dôveru občanov Srbska,“ povedal pre agentúru AP Dragan Đilas, jeden z lídrov koalície.Medzi volebné nezrovnalosti podľa neho patria zaujatosť médií, falošné podpisy na zoznamoch voličov, kupovanie hlasov a migrácia voličov vrátane zvážania ľudí zo susednej Bosny, aby volili v Belehrade. Opoziční lídri tvrdia, že v deň volieb bolo privezených približne 40-tisíc ľudí.„Volebná vôľa ľudu Belehradu bola absolútne zradená, zatiaľ čo výsledok parlamentných volieb nie je v súlade s vôľou ľudu Srbska. Myslím si, že pre Srbsko a celý región je nanajvýš dôležité, aby konečne vniesli demokraciu do tejto krajiny," vyjadril sa Đilas.Prvé výsledky ukázali výhru Srbskej progresívnej strany (SNS) populistického prezidenta Alexandra Vučića v oboch voľbách. Srbsko proti násiliu však tvrdí, že ich obrali o víťazstvo v Belehrade.Vučić a predstavitelia jeho strany však popierajú obvinenia z volebného podvodu a vyhlásili, že urobia všetko pre obránenie vôle ľudu.Pozorovatelia medzinárodných ľudskoprávnych organizácií vo svojom predbežnom vyhlásení informovali o viacerých nezrovnalostiach a nespravodlivých podmienkach pre účastníkov z dôvodu mediálnej zaujatosti, zneužívania verejných zdrojov a prezidentskej dominancie počas kampane.Podľa spoločných záverov Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) , Parlamentného zhromaždenia OBSE, Parlamentného zhromaždenia Rady Európy Európskeho parlamentu medzi závažné nezrovnalosti patrili aj prípady kupovania hlasov a plnenia volebných urien.Vučić vo štvrtok povedal, že úrady v Srbsku zostavujú „dôležitý list o zasahovaní dôležitej krajiny do volebného procesu v Srbsku tým najbrutálnejším spôsobom“. Nešpecifikoval, ktorá krajina to bola.Srbsko proti násiliu požaduje anulovanie volieb a opätovné konanie. Tisícky ľudí od pondelka v Belehrade protestujú proti ukradnutým voľbám.