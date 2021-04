Ukrajinský prezident podpísal zákon umožňujúci povolanie záložníkov do vojenskej služby

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podpísal zákon, ktorý umožňuje povolanie záložníkov do vojenskej služby bez oznámenia mobilizácie.

V stredu o tom informovala jeho kancelária s tým, že legislatíva umožní krajine „rýchlo vybaviť vojenské jednotky všetkých štátnych obranných síl záložníkmi, čím sa výrazne zvýši ich bojaschopnosť počas vojenskej agresie“. Legislatívu schválil ukrajinský parlament v marci.

21.4.2021 (Webnoviny.sk) -Zákon prichádza v čase masívneho nasadenia ruských ozbrojených zložiek pri hranici s východnou Ukrajinou, kde v ostatných týždňoch eskalujú porušenia prímeria medzi ukrajinskými silami a Moskvou podporovanými separatistami.Ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba v utorok uviedol, že zhromažďovanie vojakov v pohraničí pokračuje a „očakáva sa, že do týždňa dosiahne kombinovanú silu viac ako 120-tisíc vojakov“. Šéf ukrajinskej diplomacie zároveň vyzval Západ, aby posilnil sankcie voči Moskve a zameral sa na celé sektory ruského hospodárstva.Kremeľ obavy Ukrajiny a Západu zo zhromažďovania vojakov zamietol s tým, že si ich môže nasadzovať na svojom území, kedykoľvek považuje za potrebné.Tiež varoval ukrajinské úrady, aby sa nesnažili silou prevziať späť kontrolu nad separatistami kontrolovanými územiami, pretože by Rusko mohlo zasiahnuť, aby ochránilo civilistov v regióne.Zelenskyj sa v utorok prostredníctvom videa vyjadril, že „Ukrajina nikdy nezačne vojnu, ale vždy vydrží až do konca“ . Tiež navrhol ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi stretnutie na východe Ukrajiny, aby zmiernili napätie. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v stredu uviedol, že si nie je istý, či mal Putin čas pozrieť si Zelenského prejav.