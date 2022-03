Exprezident Janukovyč vyzýva z ruského exilu Zelenského, aby sa vzdal

Zosadený proruský exprezident Ukrajiny Viktor Janukovyč v utorok vyzval súčasnú hlavu štátu Volodymyra Zelenského, aby sa vzdal vo vojne proti Rusku. Informovala o tom agentúra DPA, ktorá sa odvolala na Janukovyčov otvorený list, ktorý zverejnila ruská agentúra RIA Novosti.





"Chcem prezidentským a dokonca trochu otcovským spôsobom apelovať na Volodymyra Zelenského," napísal v úvode exprezident."Vy osobne ste povinný zastaviť krviprelievanie a dosiahnuť mierovú dohodu za každú cenu," pokračoval prokremeľský exprezident."Toto od vás očakáva Ukrajina, Donbas a Rusko," napísal Janukovyč s tým, že takýto Zelenského krok by podľa neho privítali aj partneri Kyjeva na Západe.DPA v tejto súvislosti uviedla, že Viktor Janukovyč, ktorý žije v exile v Rusku, je považovaný za "mimoriadne skorumpovaného". Z úradu prezidenta ho zvrhli prozápadní demonštranti v roku 2014. Janukovyča v rodnej krajine v neprítomnosti odsúdili na 13 rokov väzenia za vlastizradu. Ukrajinské médiá nedávno informovali o tom, že Kremeľ by chcel Janukovyča znovu dosadiť do funkcie bábkového prezidenta.