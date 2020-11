Matovič sa vyhráža odchodom z koalície, počul o dohodách s „mafiou“

Matovičovo upozornenie partnerom





O šéfa GP SR sa uchádza sedem kandidátov - Jozef Čentéš, Ján Šanta, Rastislav Remeta, Ján Hrivnák, Juraj Kliment, Maroš Žilinka a Tomáš Honz.



Reakcia strany Za ľudí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.11.2020 -Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) vystúpi z koalície, ak by niektorá koaličná strana zvolila generálneho prokurátora s podporou opozičných strán.Pred pondelňajším rokovaním Ústredného krízového štábu to povedal premiér Igor Matovič (OĽaNO). Šéfa Generálnej prokuratúry SR (GP SR) by mal parlament voliť na najbližšej schôdzi, ktorá sa začína v utorok 24. novembra.Ešte pred začiatkom vypočúvania kandidátov premiér upozornil koaličných partnerov, že počul, že niektoré politické strany urobili dohody s „mafiou, či jednou, alebo druhou". „Ak by sa niečo také stalo, samozrejme, OĽaNO vystúpi z koalície, a je koniec," doplnil. O ktoré strany malo ísť, nepovedal.Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová v reakcii na Matovičove slová uviedla, že nikdy nekomunikovala a nebudú komunikovať s opozíciou, ktorej predstavitelia sú zodpovední za pokrivenú spravodlivosť na Slovensku.Predstavitelia strany Za ľudí požiadali koaličných partnerov o mimoriadnu Koaličnú radu po vypočutí všetkých kandidátov a pred voľbou nového generálneho prokurátora v Národnej rade SR. Ich cieľom je dohoda všetkých koaličných partnerov. V tlačovej správe o tom informovalo Tlačové oddelenie strany Za ľudí.Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga na sociálnej sieti uviedol, že ak sa chce niektorá z koaličných politických strán dohadovať s opozičnými lídrami, ktorí zodpovedajú za rozvrat Slovenska, nech radšej rovno odíde.„Koalícia má povinnosť voči voličom dohodnúť sa. Ak chce niekto uprednostniť pred dohodou v koalícii dohodu s opozíciou, tak to nech sa radšej koalícia rozpadne. Hovorím to s plnou vážnosťou. Tak dôležitá je pre mňa voľba generálneho a špeciálneho prokurátora,“ uzavrel Šeliga.