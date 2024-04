Sunak diskutoval s poľským premiérom Tuskom o vojenskej pomoci, Ukrajine sľúbili balík za pol miliardy libier

Čo zahŕňa balík pomoci?

Nevýhoda nedostatku munície

23.4.2024 (SITA.sk) - Spojené kráľovstvo v utorok sľúbilo Ukrajine ďalší balík vojenskej pomoci v hodnote 500 miliónov libier. Ten bude zahŕňať rakety dlhého doletu či milióny kusov munície. Sunak v utorok cestoval do Poľska, kde sa stretol s tamojším premiérom Donaldom Tuskom a generálnym tajomníkom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Jensom Stoltenbergom , aby diskutovali o pomoci Ukrajine, ktorá čelí ťažkostiam pri obrane pred postupujúcimi ruskými silami na východnej fronte.Pri tejto príležitosti predseda britskej vlády podľa jej vyhlásenia oznámi spomenutú pomoc.Balík zahŕňa 400 vozidiel, 60 člnov, 1 600 striel a štyri milióny nábojov. Balík zahŕňa aj rakety dlhého doletu Storm Shadow . Kedy však balík bude pripravený na dodanie vláda neoznámila.Sunak v utorok ráno telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským , aby potvrdil danú pomoc a „ubezpečil ho o trvalej podpore Spojeného kráľovstva pri obrane Ukrajiny proti brutálnym a expanzívnym ambíciám Ruska“, uviedla Downing Street Zelenskyj sa podľa nej poďakoval premiérovi za pokračujúcu britskú podporu a povedal, že „nová vojenská pomoc bude znamenať hmatateľné zlepšenie pre obyčajných Ukrajincov bojujúcich v prvej línii na obranu svojej krajiny".Nedostatok munície spojený so zadržiavaním pomoci za posledných šesť mesiacov viedol ukrajinských vojenských veliteľov k prídelom granátov. To je nevýhoda, ktorú tento rok využilo Rusko, pričom obsadilo mesto Avdijivka a v súčasnosti sa blíži k mestu Časiv Jar.