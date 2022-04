Ukrajinským vojskám sa zadarilo, majú opäť pod kontrolou obce medzi Černihivom a Kyjivom

1.4.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinské sily znovu získali kontrolu nad obcami Sloboda a Lukašivka na dôležitej trase medzi Černihivom a Kyjivom. Vo svojom rannom spravodajskom hodnotení situácie na Ukrajine to uvádza britské ministerstvo obrany. To tiež tvrdí, že ukrajinské sily pokračujú v úspešných, no obmedzených, protiútokoch východne a severovýchodne od ukrajinskej metropoly.Černihiv aj Kyjiv naďalej čelia leteckým a raketovým útokom, napriek tomu, že Rusko tvrdí, že v týchto oblastiach obmedzuje vojenské aktivity. Informuje o tom spravodajský portál BBC, ktorý pripomína, že generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo štvrtok povedal, že sa ruské sily preskupujú, aby zosilnili svoje útoky na východe Ukrajiny.