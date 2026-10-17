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17. októbra 2026
Fico tvrdí, že V4 presadila svoje. Od Bruselu žiada ďalšie opatrenia pre vysoké ceny elektriny – VIDEO
Fico skritizoval európsku solidaritu aj emisné povolenky. Po samite hovoril o viacerých problémoch. Krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) spolu s Talianskom ...
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17.10.2026 (SITA.sk) - Fico skritizoval európsku solidaritu aj emisné povolenky. Po samite hovoril o viacerých problémoch.
„Keď je V4 spolu, tak si vieme svoje veci aj presadiť. Dnes môžem konštatovať, že sme uložili Európskej komisii povinnosť, aby vo veľmi krátkom čase prišla s ďalšími opatreniami, ktoré budú reagovať na vysoké ceny elektrickej energie. Teším sa, že sa k nám pridalo aj Taliansko,“ povedal Fico. Dodal, že talianska premiérka zohrala spolu s krajinami V4 dôležitú úlohu.
Premiér upozornil na veľké rozdiely v cenách elektriny v jednotlivých európskych krajinách. Kým niektoré štáty profitujú zo systému obchodovania s emisnými povolenkami, v iných podľa neho tento systém prispieva k vysokým cenám elektrickej energie.
„My veľa hovoríme o solidarite v Európskej únii, ale keď ide o záujmy, ako je cena elektriny, tak sa solidarita vytratí ako gáfor. Zrazu už solidarita neexistovala,“ uviedol. Podľa Fica neexistuje jednotný európsky trh s elektrinou, pretože v takom prípade by nemohli byť cenové rozdiely také výrazné.
Lídri na samite diskutovali aj o systéme obchodovania s emisnými povolenkami ETS 2, ktorý sa má dotknúť domácností. Fico kritizoval jeho plánované zavedenie v čase rastúcich cien pohonných hmôt. „Čo je to za nezmysel, teraz, keď ceny pohonných hmôt prudko rastú, že ideme zaviesť systém obchodovania, ktorý zdraží bývanie, dopravu, ale aj ďalšie sektory,“ povedal. Slovensku sa podľa neho podarilo presadiť do záverov samitu ustanovenie, podľa ktorého musí Európska komisia preskúmať všetky dosahy tohto systému na ľudí.
Slovenská vláda chce s Európskou komisiou rokovať aj o flexibilite v rámci fiškálnych pravidiel, aby mohla zohľadniť výdavky na kompenzáciu vysokých cien pohonných hmôt. „Budeme s komisiou hovoriť o tom, či vieme nejako inak zúčtovať pomoc, ktorú dnes dávame ľuďom na Slovensku v podobe zlacneného cestovného vo vlakoch a autobusoch. Je to okolo 18 miliónov eur mesačne. A keďže nie je žiadna šanca, že by v najbližších mesiacoch cena ropy klesla, musíme pravdepodobne tento mechanizmus zachovať pomerne dlho,“ uviedol Fico.
Témou rokovaní bol aj rozpočet EÚ na roky 2028 až 2034. Podľa premiéra zatiaľ medzi členskými štátmi neexistuje žiadna zhoda. „Sú krajiny, ktoré chcú znižovať svoje príspevky do rozpočtu, my tomu rozumieme, ale tvrdíme, že nechajme zachovanú kohéziu, ktorá pomáha odstraňovať regionálne rozdiely a zachovajme aj spoločnú poľnohospodársku politiku,“ povedal premiér.
Lídri rokovali aj o Ukrajine za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten podľa Fica žiada ďalších 70 miliárd eur na rok 2027. Slovensko a Maďarsko podľa premiéra využijú možnosť výnimky a nebudú brániť ostatným krajinám, ak sa rozhodnú poskytnúť Ukrajine pôžičku. Slovenská vláda podľa jeho slov prejavuje solidaritu iným spôsobom. Premiér doplnil že sa chystá spoločné rokovanie vlád SR a Ukrajiny, na ktorom sa bude hovoriť o škole pre deti, cestnom spojení, elektrickom prepojení a ďalších projektoch, ktoré pomôžu Ukrajine.
Premiér tiež kritizoval aj absenciu mierových iniciatív na samite. „Dnes nezaznelo slovo mier. Nikto z veľkých hráčov neprišiel s návrhom, že poďme pripraviť mierovú iniciatívu, poďme posadiť ruského a ukrajinského prezidenta za jeden stôl a nech rokujú,“ povedal. Dodal, že nepodporuje ani jednu z bojujúcich strán.
„Pokiaľ ide o vojnu, nepodporujem ani jednu z bojujúcich strán – ani Rusko, ani Ukrajinu. Ani to jednoducho robiť nebudem,“ zdôraznil.
Zdroj: SITA.sk - Fico tvrdí, že V4 presadila svoje. Od Bruselu žiada ďalšie opatrenia pre vysoké ceny elektriny – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) spolu s Talianskom presadili na samite Európskej únie (EÚ) v Bruseli požiadavku, aby Európska komisia v krátkom čase prišla s ďalšími opatreniami reagujúcimi na vysoké ceny elektrickej energie. Po dvojdňovom rokovaní lídrov Európskej únie to uviedol predseda vlády SR Robert Fico.
„Keď je V4 spolu, tak si vieme svoje veci aj presadiť. Dnes môžem konštatovať, že sme uložili Európskej komisii povinnosť, aby vo veľmi krátkom čase prišla s ďalšími opatreniami, ktoré budú reagovať na vysoké ceny elektrickej energie. Teším sa, že sa k nám pridalo aj Taliansko,“ povedal Fico. Dodal, že talianska premiérka zohrala spolu s krajinami V4 dôležitú úlohu.
Fico upozornil na rozdiely v cenách elektriny
Premiér upozornil na veľké rozdiely v cenách elektriny v jednotlivých európskych krajinách. Kým niektoré štáty profitujú zo systému obchodovania s emisnými povolenkami, v iných podľa neho tento systém prispieva k vysokým cenám elektrickej energie.
„My veľa hovoríme o solidarite v Európskej únii, ale keď ide o záujmy, ako je cena elektriny, tak sa solidarita vytratí ako gáfor. Zrazu už solidarita neexistovala,“ uviedol. Podľa Fica neexistuje jednotný európsky trh s elektrinou, pretože v takom prípade by nemohli byť cenové rozdiely také výrazné.
Lídri na samite diskutovali aj o systéme obchodovania s emisnými povolenkami ETS 2, ktorý sa má dotknúť domácností. Fico kritizoval jeho plánované zavedenie v čase rastúcich cien pohonných hmôt. „Čo je to za nezmysel, teraz, keď ceny pohonných hmôt prudko rastú, že ideme zaviesť systém obchodovania, ktorý zdraží bývanie, dopravu, ale aj ďalšie sektory,“ povedal. Slovensku sa podľa neho podarilo presadiť do záverov samitu ustanovenie, podľa ktorého musí Európska komisia preskúmať všetky dosahy tohto systému na ľudí.
Slovensko chce rokovať o kompenzáciách cien pohonných hmôt
Slovenská vláda chce s Európskou komisiou rokovať aj o flexibilite v rámci fiškálnych pravidiel, aby mohla zohľadniť výdavky na kompenzáciu vysokých cien pohonných hmôt. „Budeme s komisiou hovoriť o tom, či vieme nejako inak zúčtovať pomoc, ktorú dnes dávame ľuďom na Slovensku v podobe zlacneného cestovného vo vlakoch a autobusoch. Je to okolo 18 miliónov eur mesačne. A keďže nie je žiadna šanca, že by v najbližších mesiacoch cena ropy klesla, musíme pravdepodobne tento mechanizmus zachovať pomerne dlho,“ uviedol Fico.
Témou rokovaní bol aj rozpočet EÚ na roky 2028 až 2034. Podľa premiéra zatiaľ medzi členskými štátmi neexistuje žiadna zhoda. „Sú krajiny, ktoré chcú znižovať svoje príspevky do rozpočtu, my tomu rozumieme, ale tvrdíme, že nechajme zachovanú kohéziu, ktorá pomáha odstraňovať regionálne rozdiely a zachovajme aj spoločnú poľnohospodársku politiku,“ povedal premiér.
Ukrajina žiada ďalších 70 miliárd eur na rok 2027
Lídri rokovali aj o Ukrajine za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten podľa Fica žiada ďalších 70 miliárd eur na rok 2027. Slovensko a Maďarsko podľa premiéra využijú možnosť výnimky a nebudú brániť ostatným krajinám, ak sa rozhodnú poskytnúť Ukrajine pôžičku. Slovenská vláda podľa jeho slov prejavuje solidaritu iným spôsobom. Premiér doplnil že sa chystá spoločné rokovanie vlád SR a Ukrajiny, na ktorom sa bude hovoriť o škole pre deti, cestnom spojení, elektrickom prepojení a ďalších projektoch, ktoré pomôžu Ukrajine.
Premiér tiež kritizoval aj absenciu mierových iniciatív na samite. „Dnes nezaznelo slovo mier. Nikto z veľkých hráčov neprišiel s návrhom, že poďme pripraviť mierovú iniciatívu, poďme posadiť ruského a ukrajinského prezidenta za jeden stôl a nech rokujú,“ povedal. Dodal, že nepodporuje ani jednu z bojujúcich strán.
„Pokiaľ ide o vojnu, nepodporujem ani jednu z bojujúcich strán – ani Rusko, ani Ukrajinu. Ani to jednoducho robiť nebudem,“ zdôraznil.
Zdroj: SITA.sk - Fico tvrdí, že V4 presadila svoje. Od Bruselu žiada ďalšie opatrenia pre vysoké ceny elektriny – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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