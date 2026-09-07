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07. septembra 2026

Umelá inteligencia môže predstavovať existenčnú hrozbu pre ľudstvo, varuje OSN


Tagy: riziko Umelá inteligencia Záruky

Podľa šéfa OSN pre ľudské práva má dnes nad umelou inteligenciou takmer neobmedzenú moc hŕstka ľudí a veľkých technologických firiem. Umelá inteligencia (AI) ...



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gettyimages 2159028454 676x451 7.9.2026 (SITA.sk) - Podľa šéfa OSN pre ľudské práva má dnes nad umelou inteligenciou takmer neobmedzenú moc hŕstka ľudí a veľkých technologických firiem.


Umelá inteligencia (AI) môže predstavovať „existenčné riziko pre ľudstvo“, varoval v pondelok vysoký komisár Organizácie Spojených národov (OSN) pre ľudské práva Volker Türk. Vyzval vlády aj technologické firmy na okamžité prijatie prísnejších bezpečnostných pravidiel.

„Potreba riadenia umelej inteligencie je všeobecne uznávaná, ale kde sú činy?“ spýtal sa Türk pred Radou OSN pre ľudské práva.

Podľa neho odkladanie regulácie prospieva najmä veľkým technologickým spoločnostiam, ich vlastníkom a podporovateľom.

Hŕstka mocných


Türk upozornil, že „hŕstka ľudí má takmer neobmedzenú moc nad AI“, ktorá disponuje obrovským výpočtovým potenciálom.

Osobitne varoval pred systémami schopnými uniknúť z testovacieho prostredia alebo vydierať vývojárov, aby zabránili svojmu vypnutiu.

„AI, ktorá unikne zo svojho testovacieho prostredia alebo vydiera vývojárov, aby zabránila svojmu vypnutiu, je príliš mocná,“ vyhlásil.

Stopercentné záruky


Šéf OSN pre ľudské práva vyzval na vytvorenie „stopercentných záruk“ bezpečnosti ešte skôr, než bude neskoro.

Minimom podľa neho musí byť dohoda krajín zapojených do vývoja AI na spoločných červených čiarach, nezávislé overovanie a výrazne silnejšia spolupráca technologického sektora.

Türk zároveň upozornil na dôsledky AI pre pracovné miesta, demokraciu, ochranu osobných údajov a životné prostredie.

 


Zdroj: SITA.sk - Umelá inteligencia môže predstavovať existenčnú hrozbu pre ľudstvo, varuje OSN © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: riziko Umelá inteligencia Záruky
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