Sobota 11.4.2026
Meniny má Július
11. apríla 2026
Video: Štyria astronauti misie Artemis 2 sa po rekordnom oblete kozmickou loďou Orion okolo Mesiaca vrátili na Zem
Špecializované záchranné tímy teraz pomôžu posádke vystúpiť z kapsuly Orion v Tichom oceáne neďaleko San Diega.
Štyria astronauti misie Artemis 2 sa po rekordnom oblete kozmickou loďou Orion okolo Mesiaca vrátili na Zem. Svoju 10-dňovú misiu ukončili v piatok podvečer pacifického času bezpečným pristátím do vôd Tichého oceánu pri pobreží Kalifornie.
Loď Orion bola pri vstupe do zemskej atmosféry vystavená extrémne vysokej teplote, pričom astronautov chránil špeciálny tepelný štít. Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) uviedol, že ich prelet zemskou atmosférou trval menej ako 15 minút.
Špecializované záchranné tímy teraz pomôžu posádke vystúpiť z kapsuly Orion v Tichom oceáne neďaleko San Diega. Následne budú prevezení na námornú loď a odtiaľ letecky prepravení do Johnsonovho vesmírneho strediska NASA v Houstone v Texase.
Posádka bola zložená z amerických astronautov Victora Glovera, Christiny Kochovej a Reida Wisemana, ako aj Kanaďana Jeremyho Hansena.
Minulý týždeň superťažká raketa Space Launch System (SLS) vyniesla kozmickú loď Orion z mysu Canaveral v americkom štáte Florida na obežnú dráhu Zeme, odkiaľ sa neskôr vydala k Mesiacu. Štyria astronauti sa tak stali vôbec prvými ľuďmi, ktorým sa po vyše 50 rokoch podarilo dostať do jeho blízkosti. Počas svojej cesty, pri ktorej sledovali aj odvrátenú stranu jedinej prirodzenej družice Zeme, boli vo vesmíre ďalej než ktokoľvek pred nimi. Historická misia sledovala trajektóriu v tvare osmičky okolo Zeme a Mesiaca a prekonala viac než 2,3 milióna kilometrov.
