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25. júna 2026

Dúhový PRIDE Bratislava ponesie tému odvahy. Organizátori museli spustiť zbierku pre neisté financovanie


Tagy: Dúhový pochod Dúhový pochod PRIDE Festival Kácečko LGBTI Ľudské práva na Slovensku Námestie Slobody v Bratislave Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Primátor Bratislavy starosta bratislavského Starého Mesta

Dúhový PRIDE Bratislava sa uskutoční 18. júla na Námestí slobody. Odštartoval sa PRIDE mesiac. Dúhový PRIDE v Bratislave ponesie tému ...



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687bc60c40a38873772593 scaled 1 676x451 25.6.2026 (SITA.sk) - Dúhový PRIDE Bratislava sa uskutoční 18. júla na Námestí slobody.


Odštartoval sa PRIDE mesiac. Dúhový PRIDE v Bratislave ponesie tému odvahy. Ako priblížili organizátori, PRIDE mesiac štartuje už vo štvrtok a potrvá do konca júla. Dúhový PRIDE Bratislava sa uskutoční 18. júla na Námestí slobody.

Organizátori 16. ročníka podujatia chcú upozorniť na rastúce spoločenské napätie, zhoršujúcu sa situáciu v oblasti ľudských práv a potrebu solidarity naprieč spoločnosťou. Festivalom tak chcú zdôrazniť na význam slobody, rovnosti a demokracie a otvoria priestor pre diskusiu o postavení LGBTI+ ľudí na Slovensku.

Nenávistná rétorika voči LGBTI+


Dúhový PRIDE so sebou prinesie aj celomesačný kultúrny, vzdelávací a komunitný program. Všetko vyvrcholí celodenným festivalom s koncertmi, diskusiami a sprievodnými aktivitami na Námestí slobody. Organizátori upozornili, že narastá nenávistná rétorika voči LGBTI+ ľuďom, sú tu snahy o obmedzovanie práv menšín a využívanie zraniteľných skupín ako nástroja politického súboja.

„V dnešnej spoločenskej atmosfére je pre mnohých kvír ľudí na Slovensku odvahou žiť slobodne, byť viditeľní a otvorene hovoriť o svojich životoch. Aj preto sme si za tému tohtoročného festivalu zvolili odvahu. Chceme ukázať, že sme súčasťou tejto krajiny, záleží nám na jej budúcnosti a nikam neodchádzame,“ uvádza predsedníčka združenia Dúhový PRIDE Bratislava Lucia Horváthová.

Finančná podpora pre festival


Hovorkyňa Aneta Andraščíková doplnila, že PRIDE nie je uzavretou komunitnou udalosťou, ale verejným priestorom pre podporu ľudských práv, solidarity a demokracie. Organizátori zdôraznili, že bezpečnosť účastníkov zostáva ich prioritou.

Na všetkých častiach festivalu budú prítomní policajti aj súkromná bezpečnostná služba. Na webovej stránke a sociálnych sieťach podujatia zároveň zverejnili bezpečnostné odporúčania. Organizátori zároveň spustili aj verejnú zbierku na platforme Donio.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/festival-duhovy-pride-v-bratislave-fotografie/">Dúhový Pride v Bratislave 2025 (fotografie)




Cieľom je vyzbierať 15-tisíc eur na zabezpečenie festivalu v takej kvalite a rozsahu, na aký boli návštevníci zvyknutí. Pre zmeny vo financovaní už organizátori totiž nemôžu počítať s podporou niektorých grantových schém. Preto sa viac spoliehajú na podporu partnerov, donorov a verejnosti.

Diskusie a iné aktivity


Napriek tomu však PRIDE mesiac sľubuje bohatý program, ktorý sa začína už vo štvrtok. Súčasťou budú divadelné predstavenia, filmové premietania, diskusie, športové aktivity, vzdelávacie podujatia, drag a kabaretné vystúpenia a komunitné stretnutia.

Do programu sa zapoja aj viaceré kultúrne inštitúcie a projekty vrátane Mestského divadla Žilina a projektu Pinkbus. Na hlavnom podujatí zaznejú osobné príbehy a príhovory kvír ľudí z rôznych prostredí, vrátane zástupcov palestínskej a ukrajinskej menšiny.

Celodenný festival


Vyvrcholením bude celodenný festival plný koncertov, diskusií a sprievodného programu, nad ktorým prevzal záštitu starosta bratislavského Starého Mesta Matej Vagač, predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba, primátor Bratislavy Matúš Vallo, a tiež riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva Silvia Porubänová.

Na festivale vystúpi napríklad hudobníčka Meowlau, ktorá je známa aj zo skupiny Billy Barman, ďalej je to Samuel Kovalčík, ktorý vystupuje pod umeleckým menom Zabiť Františka, skupina Monoplastic a projekt Fallgrapp s DJ setom. Mená ďalších účinkujúcich sa verejnosť postupne dozvie. Po programe bude aj veľká afterparty. Tá sa uskutoční hneď v piatich kluboch súčasne, a to na Kamennom námestí v klube Kácečko, Bohéma, Bukowski, Ost Block a 100 Karaoke.


Zdroj: SITA.sk - Dúhový PRIDE Bratislava ponesie tému odvahy. Organizátori museli spustiť zbierku pre neisté financovanie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dúhový pochod Dúhový pochod PRIDE Festival Kácečko LGBTI Ľudské práva na Slovensku Námestie Slobody v Bratislave Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Primátor Bratislavy starosta bratislavského Starého Mesta
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