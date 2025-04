Minister Tomáš skritizoval Danka za narúšanie koaličnej dohody, znervózni tak občanov a posilní opozíciu

Porušenie koaličnej dohody

Nový prístup k daňovej reforme

7.4.2025 (SITA.sk) - Minister práce Erik Tomáš vyjadril nespokojnosť s narušením koaličnej dohody, ktoré podľa neho môže znervózniť občanov a posilniť opozíciu. „ Andrej Danko aj celá SNS súhlasili s transakčnou daňou . Súhlasili aj s nastavením trinásteho dôchodku. Je to súčasťou programového vyhlásenia vlády,“ uviedol Tomáš.Zdôraznil, že akýkoľvek zákon, ktorý by niekto z koalície chcel presadiť s hlasmi opozície, by mal premiér spojiť s hlasovaním o dôvere vláde. „Ide o porušenie koaličnej dohody a to pán Danko veľmi dobre vie,“ dodal minister.Tomáš varuje, že takéto kroky môžu destabilizovať vnútro koalície a vyvolať neistotu medzi občanmi Slovenska. Predseda SNS Andrej Danko v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 povedal, že keď sa mu nepodarí presadiť zrušenie transakčnej dane v koalícii, „napáli" to do parlamentu, a je mu jedno, kto za to bude hlasovať. Doplnil, že uvíta každý hlas, aj z koalície, aj z opozície.Daň podľa Danka musí skončiť k 31. decembru tohto roku. Minister financií Ladislav Kamenický by mal podľa Danka prísť s novým prístupom k daňovej reforme. Daň z finančných transakcií má priniesť do štátnej kasy 700 miliónov eur, čo však nie je podľa Kamenického jednoduché nahradiť.Minister financií v tejto súvislosti vyzval Danka, aby nepomáhal opozícii, ktorá chce výpadok dane podľa neho vykompenzovať zrušením 13. dôchodkov a iných sociálnych benefitov pre bežných ľudí.