Unikátnu hrobku kniežaťa z Popradu si v Podtatranskom múzeu pozrelo už takmer 10-tisíc návštevníkov

Unikát v Európe

Nálezy v klimatizovaných vitrínach

Jeden z najväčších archeologických objavov

12.6.2024 (SITA.sk) - Unikátnu hrobku kniežaťa z Popradu si od jej sprístupnenia v Podtatranskom múzeu v máji 2023 pozrelo už takmer 10-tisíc návštevníkov. Expozícia s artefaktmi z konca štvrtého storočia prilákala najviac turistov počas minulej letnej sezóny, no čísla jej návštevnosti stúpajú aj pred tohtoročným letom.Informovala o tom Daša Jeleňová , hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom múzea. Podľa nej si expozíciu len za uplynulý mesiac pozrelo viac ako tisíc ľudí. Podtatranské múzeum sprístupnilo hrobku germánskeho kniežaťa z prelomu 4. a 5. storočia počas uplynulej jari po osemnástich rokoch príprav a výskumu.„Ide o európsky unikát. Expozícia obsahujúca drevený sarkofág kniežaťa s lôžkom starým 1 600 rokov doteraz pritiahla tisícky návštevníkov. Za približne rok od jej otvorenia si ju pozrelo až 9 860 ľudí,“ konkretizovala Jeleňová.Výnimočný nález kniežacej hrobky so stovkou ľudských kostí objavili archeológovia ešte v roku 2005 pri výstavbe priemyselného parku v Poprade – Matejovciach. Odhalili vtedy zastrešenú drevenú zrubovú komoru s dreveným sarkofágom s vnútorným zariadením, ktorá ukrývala zvyšky koženého textilného odevu zosnulého.„Našli tiež vysústružený stôl, pozostatky potravy v keramických nádobách a predmetov dennej potreby v lykovej kazete, rôzne ozdobné a úžitkové predmety, ako i prívesok z mince rímskeho cisára Valensa či kožené puzdro na luk, toaletné potreby aj stolovú hru s hracími kameňmi a drevenou doskou,“ pripomenula hovorkyňa kraja.To všetko sa stalo súčasťou expozície, ktorú môžu návštevníci múzea vidieť v jeho piatich miestnostiach na ploche 460 metrov štvorcových. Všetky originály nálezu sa pritom podľa Jeleňovej nachádzajú v klimatizovaných vitrínach s teplotou 17 stupňov Celzia pri 50 percentnej vlhkosti, ktorú je možné kontrolovať aj na diaľku.„V miestnostiach je nová elektroinštalácia, vzduchotechnika, sanované podlahy aj osvetlenie, samozrejmosťou sú interaktívne zariadenia,“ vymenovala. Prešovský samosprávny kraj investoval do záchrany artefaktu a príprav samotnej expozície takmer 900-tisíc eur.Unikátna hrobka, ktorá bola sprístupnená koncom mája minulého roku, sa podľa kraja podpísala aj pod stúpajúce čísla návštevnosti múzea. Jeho portfólio si prišlo v roku 2023 pozrieť takmer 24-tisíc návštevníkov, pričom rok predtým ich bolo necelých 18-tisíc. Samotný archeologický objav, ktorý patrí medzi najväčšie na Slovensku, si počas prvých troch mesiacov od otvorenia v čase letnej sezóny pozrelo vyše 3 100 ľudí.