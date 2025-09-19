|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 19.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Konštantín
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. septembra 2025
Výbuch bankomatu v Košiciach vystrašil obyvateľov, polícia rozbehla pátranie po páchateľoch – FOTO
Tagy: Bankomat Polícia výbuch bankomatu
V Košiciach nadránom vybuchol bankomat, polícia po páchateľoch pátra. Ako informovalo
Zdieľať
19.9.2025 (SITA.sk) - V Košiciach nadránom vybuchol bankomat, polícia po páchateľoch pátra. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, v piatok krátko po 4:00 ráno smerovali policajné hliadky do mestskej časti Nad jazerom. „V jednej z predajní došlo k poškodeniu vchodových dverí a následne aj k poškodeniu bankomatu,“ uvádza polícia. Policajti sú stále na mieste a vykonávajú potrebné úkony. Miesto udalosti dokumentujú a všetky získané informácie preverujú.
Na ľudí polícia apeluje, aby v prípade, ak majú relevantné poznatky, kontaktovali políciu na čísle 158. „Viac informácií poskytneme hneď, ako to situácia vo vyšetrovaní dovolí,“ uzavreli policajti.
Zdroj: SITA.sk - Výbuch bankomatu v Košiciach vystrašil obyvateľov, polícia rozbehla pátranie po páchateľoch – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Na ľudí polícia apeluje, aby v prípade, ak majú relevantné poznatky, kontaktovali políciu na čísle 158. „Viac informácií poskytneme hneď, ako to situácia vo vyšetrovaní dovolí,“ uzavreli policajti.
Zdroj: SITA.sk - Výbuch bankomatu v Košiciach vystrašil obyvateľov, polícia rozbehla pátranie po páchateľoch – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bankomat Polícia výbuch bankomatu
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Žilinka nebol podľa Vanča súčinný, záležitosť poslaneckého prieskumu na generálnej prokuratúre zostáva otvorená
Žilinka nebol podľa Vanča súčinný, záležitosť poslaneckého prieskumu na generálnej prokuratúre zostáva otvorená
<< predchádzajúci článok
Union spúšťa Back to School balíček pre prváčikov: zdravý úsmev a silná imunita za tretinu ceny
Union spúšťa Back to School balíček pre prváčikov: zdravý úsmev a silná imunita za tretinu ceny