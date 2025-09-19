Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

19. septembra 2025

Výbuch bankomatu v Košiciach vystrašil obyvateľov, polícia rozbehla pátranie po páchateľoch – FOTO


V Košiciach nadránom vybuchol bankomat, polícia po páchateľoch pátra. Ako informovalo



548215324_1260245086145570_5323713888593718700_n scaled e1758265920156 676x548 19.9.2025 (SITA.sk) - V Košiciach nadránom vybuchol bankomat, polícia po páchateľoch pátra. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, v piatok krátko po 4:00 ráno smerovali policajné hliadky do mestskej časti Nad jazerom. „V jednej z predajní došlo k poškodeniu vchodových dverí a následne aj k poškodeniu bankomatu,“ uvádza polícia. Policajti sú stále na mieste a vykonávajú potrebné úkony. Miesto udalosti dokumentujú a všetky získané informácie preverujú.


Na ľudí polícia apeluje, aby v prípade, ak majú relevantné poznatky, kontaktovali políciu na čísle 158. „Viac informácií poskytneme hneď, ako to situácia vo vyšetrovaní dovolí,“ uzavreli policajti.


Zdroj: SITA.sk - Výbuch bankomatu v Košiciach vystrašil obyvateľov, polícia rozbehla pátranie po páchateľoch – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

