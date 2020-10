Union vám pomôže zorientovať sa v prevencii aj v očkovaní vašich detí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.10.2020 (Webnoviny.sk) - Kým dieťa dovŕši jeden rok, navštívi pediatra asi 10 krát. No a kým nastúpi do školy, do čakárne zavíta ešte asi 7 krát. Samozrejme, len ak nie je choré. V tom prípade sa počet vyšetrení ešte zvýši. Zorientovať sa v zdravotnej starostlivosti o svojho potomka nie je jednoduché a tak zdravotná poisťovňa Union pripravila pre rodičov detí pomôcku – rodičovský checklist.V prehľadnom zozname dôležitých prehliadok, očkovaní a výhod sa ľahko zorientujete. Je rozdelený podľa veku dieťaťa a tak hneď viete, ktorú preventívnu prehliadku alebo očkovanie má dieťa absolvovať . Okrem toho sme pridali aj prehľad našich výhod, aby ste šetrili rodinný rozpočet. Nájdete medzi nimi napríklad príspevok na kurz plávania, na okuliarový rám, na niektoré očkovania, monitor dychu pre bábätko, či neobmedzené preplácanie liekov až do 17 rokov.Rodičovský checklist je k dispozícii aj v tlačenej forme a môžete si ho vyzdvihnúť na ktorejkoľvek pobočke Unionu Informačný servis