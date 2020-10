Naď: Celoplošné testovanie je jedinou vecou, ktorá zabráni lockdownu Slovenska

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.10.2020 - Na hraniciach sa bude testovať po prvom kole celoplošného testovania, teda od pondelka 2. novembra. Po rokovaní vlády to uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO).Ľudia prechádzajúci cez hranice budú mať viacero možností. Môžu si vybrať, či sa zúčastnia celonárodného testovania, podstúpia test v súkromných laboratóriách, alebo budú testovaní v zahraničí. Predbežne by mali byť tieto testy na dva týždne platné.Naď priblížil, že sa im do dotazníka, ktorý zverejnil rezort zdravotníctva, hlásia aj dobrovoľníci, dobrovoľní hasiči či organizácia Červený kríž.Naď predpokladá, že v najbližšom období bude zasadať pandemická komisia a krízový štáb, aby zareagovali na súčasnú situáciu. Z ich rokovaní môžu vyplynúť ďalšie úlohy. Podľa neho je celoplošné testovanie jedinou vecou, ktorá zabráni lockdownu Slovenska.Dodal, že akékoľvek opatrenie, ktoré plánujú prijať bude v súlade s ústavou. Podotkol, že hlavné slovo bude mať aj hlavný hygienik Ján Mikas.