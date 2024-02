Upadnú USA tento rok do recesie? Ak áno, bolo by to vplyvom vonkajšieho šoku, myslí si štvrtina amerických ekonómov

13.2.2024 (SITA.sk) - Len štvrtina amerických podnikových ekonómov a analytikov očakáva, že USA tento rok upadnú do recesie. A akýkoľvek pokles by bol pravdepodobne výsledkom vonkajšieho šoku.Respondenti v prieskume americkej Národnej asociácie podnikových ekonómov (NABE) , ktorého výsledky zverejnila v pondelok, však stále očakávajú, že medziročná inflácia v roku 2024 bude 2,5 percenta. Federálny rezervný systém (Fed) si pritom želá infláciu maximálne 2 percentá.Pred rokom väčšina prognostikov očakávala, že americká ekonomika, ktorá je najväčšia na svete, skĺzne do recesie, keďže Fed v rámci boja proti inflácii zvýšil úrokové sadzby.Inflácia v USA však klesla z rekordnej výšky 9,1 percenta, ktorej bola v júni 2022, na úroveň len 3,4 percenta vlani v decembri. Americká ekonomika pritom neustále rástla a zamestnávatelia stále prijímali pracovníkov.