Prigožin sťahuje jednotky Wagnerovej skupiny z Bachmutu

25.5.2023 - Ruská žoldnierska Wagnerova skupina začína opúšťať mesto Bachmut na východe Ukrajiny. Ako referuje web Ukrajinská pravda, povedal to jej šéf Jevgenij Prigožin . Ten dodal, že pozície Wagnerovej skupiny odovzdáva ruskej armáde.„Dnes, 25. mája, je 5:00, sťahujeme jednotky z Bachmutu. Do 1. júna sa hlavná časť presunie do zadných táborov. Presúvame pozície na armádu, rovnako ako muníciu,“ povedal Prigožin a dodal, že ruskej armáde necháva aj dvoch bojovníkov s prezývkami Bieber a Dolin.