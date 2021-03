Úradnícka vláda je len krajné riešenie, prezidentka Čaputová dáva prednosť súčasnej koalícii

Hľadá sa východisko

Dočasný mandát

26.3.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová považuje prípadné menovanie úradníckej vlády za krajné riešenie. V aktuálnej politickej situácii je podľa nej potrebné, aby výsledok rokovaní koaličných strán na zažehnanie vládnej krízy prišiel čo najskôr. Povedala to na piatkovej tlačovej konferencii po návšteve očkovacieho centra v Banskej Bystrici.Hlava štátu odmietla špekulovať o tom, akým výsledkom by sa mohli skončiť rokovania súčasnej štvorkoalície o rekonštrukcii vlády.Hľadanie východiska je podľa nej aktuálne krehkou záležitosťou, ktorá sa musí vyriešiť nájdením vzájomného porozumenia koaličných partnerov, a ktorá bude schopná vydržať aj z dlhodobého hľadiska.Čaputová uviedla, že je pripravená komunikovať o vzniku vlády na pôdoryse koalície, ktorá minulý rok vzišla z volieb do Národnej rady SR.Menovanie úradníckej vlády považuje za krajné riešenie. „Je to jedna z teoretických možností. Predstavte si, že v tej chvíli preberám plnú zodpovednosť za ľudí, ktorých by som vybrala. Úradnícka vláda má vždy dočasný mandát a to znamená, že musíte získať zodpovedných a kvalitných ľudí na veľmi krátkodobé pôsobenie do veľmi zodpovednej pozície,“ povedala prezidentka.Jej logickou preferenciou je preto diskutovať o novej vláde s tými reprezentantmi, ktorí získali mandát vo voľbách.