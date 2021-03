AKTUÁLNE: Minister školstva B. Gröhling podáva demisiu

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) podáva demisiu. Informoval o tom v stredu počas rokovania vlády.





Vo štvrtok (25. 3.) odovzdá demisiu o 14.00 h prezidentke Zuzane Čaputovej. Na rokovaní vlády sa rozlúčil s kolegami, učiteľmi aj zamestnancami škôl.SaS už skôr avizovala, že dáva premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽANO) do stredy ultimátum na to, aby odišiel z funkcie. Predseda SaS Richard Sulík už podal demisiu v utorok (23. 3.). Urobil tak po tom, ako premiér Matovič v nedeľu (21. 3.) oznámil ochotu odísť z funkcie a pôsobiť ako člen vlády. Určil si na to viacero podmienok, jednou z nich bol aj odchod Sulíka z vlády.Sulík skonštatoval, že ak do stredy neodíde Matovič z postu premiéra, podajú demisiu aj ďalší ministri nominovaní stranou SaS. Okrem Gröhlinga je nominantom SaS aj šéf diplomacie Ivan Korčok. SaS zároveň hrozí odchodom z koalície. Prezidentka po viacerých demisiách ministrov vyzvala premiéra Matoviča na odchod z funkcie.