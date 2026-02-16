Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

16. februára 2026

Úradujúci rómsky kráľ Róbert Botoš zomrel v nedeľu vo veku 54 rokov v Košiciach



Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyjadril nad touto správou ľútosť a zármutok.



Úradujúci rómsky kráľ Róbert Botoš zomrel v nedeľu vo veku 54 rokov v Košiciach

Úradujúci rómsky kráľ Róbert Botoš zomrel v nedeľu (15. 2.) vo veku 54 rokov v Košiciach. Informáciu o úmrtí potvrdil pre TASR známy zosnulého a bývalý parlamentný poslanec Otto Brixi.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyjadril na sociálnej sieti nad touto správou ľútosť a zármutok. Uviedol, že Botoš zomrel v nedeľu večer vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb. V piatok (13. 2.) mal mozgovú príhodu.

Botoša korunovali za rómskeho kráľa Róberta I. v Košiciach 12. apríla 2014. Za svoju úlohu označil najmä zjednocovanie Rómov, ale aj navrátenie správnych hodnôt do komunít a spoluprácu s tými, ktorí rómskej komunite pomáhajú. Slávnosť sledovali v Dome umenia početní hostia zo Slovenska i zahraničia. Zlatú korunu vyrobili špeciálne na túto príležitosť.


 


