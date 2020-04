Japonskému zdravotníctvu hrozí kolaps, krajina už piaty deň hlási rekordný počet nových prípadov

V krajine pritom už piaty deň po sebe hlásia rekordný nárast nových prípadov ochorenia COVID-19. Tokio v sobotu potvrdilo rekordných 197 nových prípadov, čím sa ich celkový počet vyšplhal na 1 902.

Celkový počet potvrdených prípadov nákazy v Japonsku dosiahol 7 460, vrátane 712 z výletnej lode Diamond Princess. Ochoreniu zatiaľ podľahlo 109 ľudí.

Zdravotníctvu hrozí kolaps

Tamojšie zdravotnícke zariadenia pritom varujú, že pribúdajúci pacienti s novým koronavírusom napínajú kapacity na pokraj kolapsu.

Pracovníci akútnej a pohotovostnej starostlivosti vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom upozorňujú, že „kolaps urgentnej medicíny“ by mohol viesť ku kolapsu celej zdravotnej starostlivosti.

Nedostatok ochranných prostriedkov

Mnohé nemocnice podľa tohto vyhlásenia odmietajú prijať pacientov s mŕtvicami, infarktami alebo vonkajšími poraneniami, ktorých im privezú sanitky, pričom v niektorých prípadoch sa následne potvrdilo, že títo pacienti mali koronavírus. Pracovníci tiež upozorňujú na nedostatok ochranných prostriedkov.

Vláda v súvislosti so snahou posilniť opatrenia v boji proti šíreniu nového koronavírusu vyhlásila stav núdze, ktorý by mal trvať do 6. mája.