Video: Peter Sagan predviedol fantastický špurt, vo 4. etape Tour de France 2018 bol druhý

V očakávanom šprintérskom závere Sagan tesne nestačil na Kolumbijčana Fernanda Gaviriu (Quick-Step Floors), ktorý si pripísal druhé etapové víťazstvo na tohtoročnej „starej dáme“, keď triumfoval aj v úvodnej etape. Tretí skončil Nemec André Greipel z tímu Lotto Soudal.

„Bolo to veľmi tvrdo vybojované víťazstvo. V kontrolovaní úniku nám dnes nikto nepomáhal, takže sme to mali ťažké. Chceli sme však vyhrať a chlapci urobili ohromný kus roboty. Rád by som im za to poďakoval, už sa tešíme na ďalšie dni. Keď prídete na Tour, je ťažké povedať, že dokážete to, na čo máte – my sme veľmi poctivo trénovali na tieto preteky. Prišli sme sem vo veľmi dobrej kondícii. Vieme, že Peter Sagan je jedným z najlepších jazdcov v pelotóne, takže som šťastný, že bojujem proti nemu. Je to náročné, sme si vedomí, že do konca Tour budeme musieť odviesť ešte veľa práce,“ uviedol Gaviria v prvej reakcii na Eurosporte.

Etapa bola takmer úplná rovina a do cieľa viedla štvorkilometrová široká rovná cesta, čo je aj v šprintérskych koncovkách pomerne unikátne.

Sagan v pondelňajšej tímovej časovke prišiel o žltý dres lídra pretekov, ale jeho obľúbený a tradičný zelený má stále na sebe. Na čele bodovacej súťaže má štvorbodový náskok pred Gaviriom. Jeho najväčší súper potreboval v utorok etapové víťazstvo v kombinácii s maximálne tretím miestom Sagana, ak chcel získať zelený dres.

V žltom drese lídra pretekov zostal Belgičan Greg van Avermaet (BMC Racing), druhý je v rovnakom čase jeho tímový kolega Američan Tejay van Garderen. V stredu sa pelotón TdF absolvuje 204,5 km na trase Lorient – Quimpe a etapa má prívlastok zvlnená. Bude na nej päť horských prémií tretej a štvrte kategórie.

Rýchlostná prémia v Dervale

Cyklisti sa v utorok opäť vrátili k pobrežiu Atlantiku a cestou míňali aj Pontchâteau, miesto známe ako organizátor svetových šampionátov v cyklokrose. Peter Sagan sa po jednodňovej anabáze v žltom sa v utorok prvýkrát predstavil vo svojom „obľúbenom“ zelenom drese.

Prakticky ihneď po štarte vyrazila dopredu štvorica pretekárov: Guillaume van Keirsbulck (Wanty-Groupe Gobert), Jérôme Cousin (Direct Energie), Dimitri Claeys a Anthony Perez (Cofidis).

Už po 10 km mali dvaja Belgičania a dvaja Francúzi náskok 5 minút a po 20 km pridali ďalšie dve minúty. Zaujímavé je, že v úniku boli dve najpočetnejšie zastúpené krajiny v pelotóne TdF. Francúzi tam majú 35 a Belgičania 19 pretekárov.

Z pohľadu bodovacej súťaže bola dôležitá méta 97,5. km pred cieľom a rýchlostná prémia v Dervale, bez boja tam zvíťazil Belgičan Van Keirsbulck. Kolumbijčan Fernando Gaviria vyhral špurt pelotónu, ktorý prišiel na prémiu o 3:25 min neskôr ako vedúca štvorica v úniku.

Peter Sagan sa na prémii zaradil na tretie, resp. celkové siedme miesto. Gaviria získal 11 bodov, Sagan 9, čiže veľké zmeny v hodnotení bodovacej súťaže nenastali. Saganovi na čele zostal náskok 24 bodov pred Gaviriom (113, resp. 89).

Hromadný pád pred koncom

Jediná vrchárska prémia prišla na rad po 135 km na Cote de Saint-Jean-la-Poterie (800 m, 7,8%). Bez boja tam bol prvý Anthony Perez a pripísal si 1 bod do súťaže o najlepšieho vrchára. Pelotón sa na vrchol prémie dostal o 1:35 min ako jazdci vpredu.

Neskôr sa náskok „utečencov“ opäť zvýšil na takmer 3 minúty. Štvorica došla v pôvodnom zložení aj na tzv. bonus point 38,8 km pred cieľom, kde si tri bonusové sekundy v pokojnom tempe pripísal Dimitri Claeys z tímu Cofidis. Náskok opäť začal klesať až 20 km pred cieľom, ale aj 10 km pred „páskou“ bol stále 1:10 min.

V pelotóne ukrajovali z odstupu najmä jazdci Quick-Step Floors, neskôr sa k nim pridali aj cyklisti Saganovho družstva Bora-Hansgrohe. Päť kilometrov pred koncom sa udial hromadný pád v pelotóne, po ktorom jeden z pretekárov tímu AG2R La Mondiale zostal ležať na ceste neschopný pokračovať v pretekoch. Vzadu zostali aj Rigoberto Urán či Ilnur Zakarin z jazdcov útočiacich na popredné priečky v celkovej klasifikácii. Peter Sagan sa pádu vyhol.

Pred nástupom do záverečnej 3,5 km dlhej roviny mali „utečenci“ stále polminútový náskok, ale sami cítili, že sa končí ich hrdinský pokus. Definitívny koniec prišiel až 1 km pred cieľom. Peter Sagan sa v záverečných 800 m zavesil za Gaviriu, pol kilometra pred „páskou“ už bol Sagan tretí. V tesnom dojazde napokon Sagan tesne nestačil na Gaviriu, ale zdolal Andrého Greipela.