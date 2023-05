Britský minister obrany Wallace potvrdil poskytnutie striel Storm Shadow Ukrajine, Kremeľ im prisľúbil odpoveď

Strela so schopnosťami utajenia

11.5.2023 - Britský minister obrany Ben Wallace vo štvrtok potvrdil, že Spojené kráľovstvo posiela Ukrajine rakety dlhého doletu, aby pomohli zatlačiť ruské sily.Pred poslancami v Dolnej snemovni povedal, že Británia ich daruje Ukrajine, no nešpecifikoval ich počet. „Rakety už mieria do samotnej krajiny alebo už sú v nej,“ vyhlásil Wallace.Strely Storm Shadow dávajú ukrajinským silám pred vysoko očakávanou protiofenzívou proti ruským silám novú schopnosť útoku na veľké vzdialenosti. Storm Shadow je riadená strela dlhého doletu so schopnosťami utajenia, ktorú spoločne vyvinuli Spojené kráľovstvo a Francúzsko a ktorá sa zvyčajne aktivuje zo vzduchu.So streleckým dosahom presahujúcim 250 km len o kúsok zaostáva za taktickými balistickými strelami ATACMS vyrobenými v USA, o ktoré Ukrajina dlho žiadala.Spomenuté rakety Storm Shadow majú dosah na to, aby zasiahli ruské ciele na okupovaných územiach na východe Ukrajiny. Spojené kráľovstvo podľa médií dostalo od ukrajinskej vlády ubezpečenie, že tieto rakety budú použité iba na ukrajinskom suverénnom území a nie v Rusku. Predstavitelia Spojeného kráľovstva považujú za ukrajinské suverénne územie aj Rusmi anektovaný polostrov Krym.„Jednoducho nebudeme ustupovať, kým Rusko zabíja civilistov,“ povedal Wallace a doplnil, že predstavitelia Spojeného kráľovstva nebudú verejne komentovať, či Británia zaviedla nejaké obmedzenia na použitie rakiet.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov tento krok Británie odsúdil a prisľúbil ruskú odpoveď. „Bude si to vyžadovať primeranú reakciu našej armády, ktorá bude prirodzene prijímať relevantné rozhodnutia,“ poznamenal Peskov.Informácie pochádzajú z agentúry AP a spravodajského webu CNN.