Antirúškari z piešťanského supermarketu čelia obvineniu a jedného súd poslal aj do väzby

Trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov

Zásah polície v piešťanskom supermarkete

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.11.2021 - Okresný súd v Piešťanoch vzal do väzby jedného z troch mužov z Nitrianskeho kraja, ktorí sú obvinení z prečinu útoku na verejného činiteľa a z výtržníctva počas štvrtkového konfliktu v piešťanskom supermarkete. Informovala o tom trnavská polícia.Ďalší dvaja aktéri incidentu budú stíhaní na slobode. V prípade dokázania viny im môže hroziť trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov.„Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Piešťany vzal v nedeľu 7. novembra jedného obvineného do väzby, u druhého obvineného dôvody väzby nahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka. Zároveň mu uložil zákaz vycestovať a povinnosť hlásiť sa u probačného a mediačného úradníka dvakrát mesačne. Uznesenie súdu nie je právoplatné, sťažnosť proti nemu podala prokuratúra aj obhajca,“ informovala hovorkyňa súdov v Trnavskom kraji Jana Kondákorová.V prípade ďalšieho obvineného sa s návrhom na väzbu nestotožnila prokuratúra.Polícia zasahovala vo štvrtok 4. novembra v supermarkete v Piešťanoch, v ktorom si skupina osôb odmietala nasadiť respirátory.Privolané hliadky podľa trnavskej policajnej hovorkyne Zlatice Antalovej opakovane členov tejto skupiny vyzývali, aby si prekryli horné dýchacie cesty alebo aby obchod opustili a umožnili tak ostatným zákazníkom v pokoji dokončiť svoj nákup. Došlo pri tom k fyzickému konfliktu, pri ktorom boli policajti nútení použiť donucovacie prostriedky. Pri incidente boli zranení dvaja policajti a jeden muž. Všetci boli ošetrení v nemocnici. Okres Piešťany je podľa COVID automatu bordový, respirátory v interiéri sú podľa vyhlášky povinné.Polícia sa intenzívne zaoberá aj osobami, ktoré sa na sociálnych sieťach vyhrážajú policajtom alebo vyzývajú ostatných k rôznym násilnostiam. Vo veci vedú aj vyšetrovanie pre trestné činy útoku na verejného činiteľa a podnecovania na trestný čin. Páchateľom v tomto prípade hrozí väzenie na tri, respektíve dva roky. Vyhrážanie sa policajtom súvisí so štvrtkovým zásahom v supermarkete v Piešťanoch.