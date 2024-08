Zamestnanci spoločnosti Henkel Slovensko sa zúčastnili Dúhového Pridu a vyzdvihli tak jedinečnosť LGBTI+ ľudí

Rovnaké práva pre všetkých bez rozdielu

12.8.2024 (SITA.sk) -Ulice Bratislavy sa opäť rozžiarili do farieb. Podľa organizátorov sa Dúhového Pridu zúčastnilo približne 10-tisíc ľudí, medzi ktorými už po tretí raz nechýbali ani zamestnanci spoločnosti Henkel Slovensko. Viac ako 40 z nich sa tak pridalo k heslu tohtoročného festivalu "Aj kvír kultúra je slovenská kultúra" a pomohli vyjadriť, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou spoločnosti a jej kultúry. Tú oslavoval aj bohatý program, o ktorý sa postarali umelci zastupujúci rôzne regióny, identity, etniká či vekové skupiny. Spoločnosť Henkel Slovensko bola zároveň jedným z"Dúhového Pridu som sa zúčastnila prvý, no určite nie poslednýkrát. Spolu s logom Henkel a mottom Láska spája všetkých sme sa postavili za porozumenie, slobodu a boj proti nenávisti, čím sme zároveň vyjadrili posolstvo inklúzie. Chcela by som sa poďakovať organizátorom a účastníkom, vďaka ktorým bolo toto podujatie bezpečným a príjemným miestom pre každého bez rozdielu," opisuje svoje dojmy Sanda Gálisová, Supply Chain Specialist v spoločnosti Henkel Slovensko. Viacerí zamestnanci sa podujatia zúčastnili aj so svojimi rodinnými príslušníkmi."V spoločnosti Henkel Slovensko veríme v silu rozmanitosti a rovnosti. Aktívne podporujeme práva menšín a stojíme pri nich, najmä tam, kde tieto práva nie sú mimo našej spoločnosti dostatočne garantované. Naším cieľom je vytvárať inkluzívne pracovné prostredie, kde sa každý zamestnanec cíti vítaný a môže byť autentický, bez ohľadu na pohlavie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, zdravotné znevýhodnenie alebo vek. Spoločne budujeme kultúru, kde je každý hlas počuť a každý človek má rovnaké práva a príležitosti," vysvetľuje Alica Štepánová Kolárová, riaditeľka ľudských zdrojov spoločnosti Henkel Slovensko. Ako ďalej dodáva, inkluzívne prostredie s ohľadom na všetky aspekty(diversity – equality – inclusion) plánujú na Slovensku budovať aj ďalej podľa vzoru kultúry spoločnosti Henkel.Rozmanitosť, rovnosť a inklúzia sú jednými z najvýznamnejších strategických priorít spoločnosti Henkel Slovensko. Svojich zamestnancov podporuje dlhodobo bez ohľadu na ich pohlavie či rodovú identitu, o čom svedčí napríklad aj úprava. Vďaka nim získajú finančné príspevky pri narodení alebo adoptovaní dieťaťa, spolu s extra platenými dňami voľna, všetky rodiny bez rozdielu. Pre zamestnancov v minulosti spoločnosť zriadila vo svojich budovách ajPravidelnou udalosťou sú aj, ktoré podporujú vzájomné porozumenie a empatiu. Zamestnanci sa v uplynulom ročníku mohli zúčastniť workshopov a aktivít zameraných na rôzne aspekty diverzity a udržiavanie inkluzívneho pracovného prostredia, napríklad aj prednášok o Rómoch v štáte, posunkovej reči či migračných mýtoch. Spoločnosť je v neposlednom rade hrdým signatároma zaviazala sa tak k budovaniu bezpečného pracoviska, v ktorom môžu zamestnanci naplno prejavovať svoju jedinečnosť.