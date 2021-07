USA rozšírili sankcie voči Kube, namierené sú proti najvyšším predstaviteľom polície

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.7.2021 (Webnoviny.sk) - Spojené štáty rozširujú sankcie proti Kube. Oznámilo to v piatok federálne ministerstvo financií. Krok má zvýšiť tlak na komunistický režim, proti ktorému sa tento mesiac na karibskom ostrove konali nečakane veľké demonštrácie.Terčom najnovších sankcií sú dvaja najvyšší predstavitelia takzvanej Národnej revolučnej polície (PNR), ktorá patrí pod kubánske ministerstvo vnútra. To je na sankčnom zozname USA už od januára. Spojené štáty majú podľa ministerstva financií dôkazy, že príslušníci PNR sa zapájali do násilného potláčania demonštrácií.Prezident Joe Biden krátko po oznámení najnovšieho kola sankcií prijal v Bielom dome zástupcov kubánskej komunity žijúcej v Spojených štátoch. Ubezpečil ich, že jeho administratíva skúma ďalšie možnosti, ako podporiť opozičné hnutie. Nevylúčil ani zavedenie dodatočných sankcií.Recepcia v Bielom dome sa uskutočnila takmer tri týždne po tom, čo Kubou 11. júla otriasli nezvyčajne silné protesty. Do ulíc vyšli tisíce obyvateľov, ktorí sa sťažovali na nedostatok potravín, výpadky dodávok elektriny a zlyhania vlády. Podľa agentúry AP to boli prvé protesty svojho druhu od deväťdesiatych rokov.