Vládna PiS získala v Sejme nadpolovičnú väčšinu hlasov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 15. októbra (TASR) - Poľská vládna pravicová strana Právo a spravodlivosť (PiS) si vo víkendových voľbách zachovala nadpolovičnú väčšinu kresiel v Sejme - dolnej komore poľského parlamentu. S odvolaním sa na pondelkové konečné oficiálne výsledky sčítania hlasov o tom informovali agentúry AP a AFP.PiS podporilo vo voľbách do Sejmu až 43,59 percenta voličov, čo vládnej strane zabezpečilo 235 kresiel v 460-miestnej dolnej komore. Na druhom mieste sa umiestnila opozičná proeurópska Občianska koalícia (KO) so ziskom 27,4 percenta hlasov, čo zodpovedá 134 mandátom.Do Sejmu sa po štyroch rokoch dostali aj ľavicové strany zjednotené v Zväze demokratickej ľavice (SLD) s voličskou podporou 12,56 percenta hlasov a ziskom 49 kresiel.V dolnej komore parlamentu zasadnú na základe konečných výsledkov aj zástupcovia agrárnej Poľskej ľudovej strany (PSL) s 30 mandátmi, pričom krajne pravicové zoskupenie Konfederácia Sloboda a nezávislosť bude v Sejme zastupovať 11 poslancov.Vládna konzervatívna PiS dosiahla v nedeľných parlamentných voľbách najlepší výsledok od roku 1989, keď padol komunistický tábor, aj keď zrejme stratila kontrolu nad Senátom.Podľa Štátnej volebnej komisie získala PiS necelých 45 percent hlasov vo voľbách 100-členného Senátu, čo sa premietne do 49 kresiel senátorov. Je to pokles oproti 61 senátorom, ktorých má v hornej komore teraz. Opozičné strany zrejme získali zvyšných 51 kresiel v Senáte. Ešte treba spočítať hlasy, ktoré prišli zo zahraničia, ale tie podľa očakávania nezmenia rozdelenie kresiel.Predstavitelia PiS už medzitým uviedli, že súčasný premiér Mateusz Morawiecki bude po víťazstve vo voľbách "prirodzene" stáť na čele novej vlády. Hovorca PiS Piotr Müller v tejto súvislosti uviedol, že vytvorenie novej vlády a jej zloženie prísahy by malo trvať približne tri týždne.