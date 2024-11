S huliakovcami by sa mal rozprávať Andrej Danko, myslí si minister Tomáš

3.11.2024 (SITA.sk) - S trojicou poslancov okolo Rudolfa Huliaka sa koalícia musí rozprávať a malo by to byť úlohou šéfa SNS Andreja Danka , keďže ten pri podpise koaličnej dohody garantoval 10 poslancov. V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Hlas-SD ), pričom pripomenul, že Huliak ako aj Ivan Ševčík Pavel Ľupták sú pôvodne z kandidátky SNS "Vládna koalícia má stále 79 poslancov, veď to napokon garantuje aj pán Huliak," zdôraznil Tomáš. Zároveň si myslí, že Huliak bude držať slovo, že trojica poslancov, ktorá opustila klub SNS, bude naďalej podporovať vládu.Podľa ministra sa Huliakovi momentálne nepáči prepúšťanie jeho nominantov zo štátnych funkcií. "Pán Huliak len žiada slušnosť, aby sa s nimi slušne narábalo. Oni chcú podporovať túto koalíciu a treba s nimi komunikovať," vyhlásil Tomáš. Zopakoval však, že záležitosť má riešiť Andrej Danko. "Je to o korektnej vzájomnej dohode v rámci pôvodného klubu SNS," doplnil minister.Opozičná poslankyňa Simona Petrík Progresívne Slovensko ) by sa podľa vlastných slov v tejto súvislosti vôbec nečudovala, keby si Huliak začal nárokovať napríklad post ministra životného prostredia. "Toto je jedna z vecí, ktorá je z môjho pohľadu na stole," povedala.Ako ďalej uviedla, súčasná vláda sľubovala, že prinesie pokoj a bezpečie a miesto toho sme svedkami chaosu a hádok. "Z môjho pohľadu premiér Fico ako predseda vlády nezvláda vládnutie," dodala Petrík.