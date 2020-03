Zo zahraničia sa chcú domov vrátiť ešte stovky Slovákov. Kto má pri repatriácii prednosť?

Charter aj autobusy do Londýna

Preťažené telefonické linky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.3.2020 - Ministerstvo zahraničných vecí (MZV) eviduje celkovo 2500 žiadostí Slovákov o návrat domov zo zahraničia. Agentúru SITA o tom informoval vedúci tlačového oddelenia MZV Juraj Tomaga.Rezort diplomacie pokračuje v sumarizácii počtu Slovákov v zahraničí, ďalej overuje ich kontakty a účely pobytov za hranicami. MZV tiež upozorňuje Slovákov, že pokiaľ pricestujú na Slovensko s pomocou ministerstva, sú povinní stráviť dva týždne v karanténe jedného zo zariadení ministerstva vnútra.„Naše úrady nateraz evidujú celkovo 2 500 žiadostí na všetkých kontinentoch. Náš krízový manažment a konzulárny odbor postupne rozbehli repatriáciu našich občanov, po zemi (autobusmi) a to z Prahy, Budapešti, Viedne či Ľubľany. Už sme doviezli mnoho občanov z Rakúska, pricestovali ľudia z Tenerife a Gran Canarie, kde nám pomohli naši českí partneri. Časť našich občanov príde dnes z Maroka (v spolupráci s Maďarskom, Českom a Rakúskom),“ informuje Tomaga.Ministerstvo zároveň oznamuje, že vo štvrtok večer vyrazili autobusy do Madridu a Haagu. V piatok 20. marca by mal odletieť charter do Londýna. Ak sa využitie chartového letu v Londýne ukáže ako fungujúce, následne ho v priebehu budúceho týždňa MZV využije aj v prípade Severnej a Južnej Ameriky. Do Londýna by mali 20. marca vycestovať aj niektoré autobusy.Ministerstvo vyzýva občanov, aby využívali elektronickú komunikáciu, keďže telefonické linky sú z logických dôvodov preťažené.„Stále platí, že vzhľadom na vysoký záujem našich občanov vyzývame, aby sa v maximálnej možnej miere snažili priblížiť k SR. Aj preto na našom webe pravidelne aktualizujeme priechodnosť jednotlivých hraníc,“ informuje Tomaga.Rezort diplomacie upozorňuje, že pri repatriácii majú prednosť tehotné ženy, maloletí, občania vyslaní do zahraničia za prácou a študenti slovenských univerzít.„Opakujeme a zdôrazňujeme, že ak niekto pricestuje na Slovensko s našou pomocou, musí bez výnimky absolvovať povinnú karanténu v zariadeniach rezortu vnútra. Je zarážajúce, že niektorí občania hľadajú, aj prostredníctvom médií, spôsoby ako povinnú karanténu spochybniť. Nie, momentálne naozaj nie je čas na takéto vyjednávanie, nakoľko situácia je vážna,“ dodáva vedúci tlačového odboru.