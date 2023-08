Vyhlásenie pre rodičovský dôchodok treba podať do 31. augusta

Vyhlásenie môžete podať aj preventívne

21.8.2023 (SITA.sk) - Ak chcú deti podať vyhlásenie pre rodičovský dôchodok , musia tak urobiť do 31. augusta tohto roka. Ide o presmerovanie alebo odopretie rodičovského dôchodku pre tých rodičov, ktorí dosiahnu dôchodkový vek počas budúceho roka.Toto vyhlásenie môžu dotknuté deti podať aj preventívne, ak napríklad nevedia, kedy ich biologický rodič dosiahne dôchodkový vek. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Rovnako tak je do 31. augusta tohto roka potrebné stihnúť podať vyhlásenie, ak si dieťa neželá, aby jeho biologický rodič už viac dostával rodičovský dôchodok, ktorý mu Sociálna poisťovňa prvýkrát vyplatila v tomto roku. Jeho výplata sa tak zastaví najskôr od 1. januára 2028.Ak dieťa rodičovi už odoprelo nárok na rodičovský dôchodok, následne zmenilo názor a želá si, aby Sociálna poisťovňa rodičovský dôchodok vyplácala, je možné požiadať o opätovné priznanie odopretého rodičovského dôchodku s využitím tlačiva „zrušenie/zmena vyhlásenia".Ak to dieťa stihne do 31. augusta tohto roka, rodičovi následne Sociálna poisťovňa začne vyplácať rodičovský dôchodok mesačne od 1. januára 2024.Podať, resp. zmeniť či zrušiť vyhlásenie o nároku na rodičovský dôchodok je možné aj online, bez návštevy pobočky – a to priamo v Elektronickom účte poistenca (EUP). EUP majú zriadený všetci poistenci automaticky a jeho využívanie je bezplatné. Stačí si k nemu aktivovať prístup osobne v pobočke alebo elektronicky cez slovensko.sk.Ak si deti želajú, aby ich biologickí rodičia dostávali rodičovský dôchodok, nie je potrebné urobiť nič. Nárok vznikne, resp. trvá po splnení podmienok automaticky, bez podania žiadosti.