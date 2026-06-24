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24. júna 2026
V procese s bývalým šéfom polície Kovaříkom predvolali na súd posledných troch svedkov, stihli vypočuť len dvoch
Tagy: bývalý prezident Policajného zboru marenie spravodlivosti Prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava Súdny proces Súdy Zneužitie právomoci
Vzhľadom na rozsah výpovedí však súd nakoniec preložil výpoveď jedného svedka na nasledujúce pojednávanie. Posledných troch svedkov, u ktorých procesné strany trvali na osobnom výsluchu, predvolali ...
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24.6.2026 (SITA.sk) - Vzhľadom na rozsah výpovedí však súd nakoniec preložil výpoveď jedného svedka na nasledujúce pojednávanie.
Posledných troch svedkov, u ktorých procesné strany trvali na osobnom výsluchu, predvolali v stredu na Mestský súd Bratislava I v rámci súdneho procesu s bývalým prezidentom Policajného zboru Petrom Kovaříkom vo veci prerušeného policajného zásahu z roku 2021. Všetci traja svedkovia pôsobili v inkriminovanú dobu v štruktúrach Policajného zboru.
Vzhľadom na rozsah výpovedí však súd nakoniec preložil výpoveď jedného svedka na nasledujúce pojednávanie. Prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava v tejto veci ešte v septembri 2023 podal na Kovaříka obžalobu pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Obžalovaný pred súdom v novembri 2024 vyhlásil, že je nevinný. Doplnil, že za 20 rokov svojho pôsobenia v polícii sa nestretol s takým porušením práva, aké sa deje v jeho trestnej veci.
Prvý zo svedkov uviedol, že sa ako člen tímu policajnej inšpekcie Oblúk, kam ho zaradili ako príslušníka Národnej kriminálnej agentúry, zúčastnil na akcii zameranej na osoby z prostredia zločineckej skupiny takáčovcov. Keď prišiel pokyn na prerušenie akcie, bola to podľa neho „dosť neštandardná situácia“, keďže už mali v tom čase zadržaného Csabu Dömötöra. Prítomná mobilná zásahová jednotka zo Sobraniec sa podľa svedka na základe rozkazu stiahla.
„Sadli si do auta, ostali na mieste, ale už nevykonávali svoju činnosť,“ skonštatoval. Z tohto dôvodu požiadal o pomoc hliadku z obvodného oddelenia polície, ktorá zadržaného eskortovala na Úrad inšpekčnej služby „Ja som si svoju osobu zadržal,“ povedal s tým, že svoju úlohu splnil a detaily o pozadí príkazu na prerušenie akcie nepozná. „Nestretol som sa s takým niečim ešte,“ doplnil.
Druhý vypočutý svedok pôsobil ako riaditeľ odboru Západ na policajnej inšpekcii, nemal však vedomosti o činnosti tímu Oblúk. „Žiadnu žiadosť o nasadenie zásahovej jednotky som nepodpísal a nemal som vedomosť, kto ju podpísal,“ vyhlásil svedok s tým, že v tej dobe už ukončoval služobný pomer a čerpal dovolenku.
Napriek tomu ho členovia Oblúku požiadali, aby žiadosť o nasadenie podpísal. „Boli dosť vystresovaní, vyplašení,“ povedal svedok s tým, že príslušníci inšpekcie tvrdili, že po nich idú príslušníci Národnej kriminálnej agentúry. „Povedali, že ak ich nechytíme my, chytia oni nás,“ uviedol. Tieto skutočnosti však svedok podľa vlastných slov nepovažoval za zákonný dôvod na podpis žiadosti.
Toto isté povedal podľa vlastných slov aj šéfke oblúku Diane Santusovej. Svedok doplnil, že následne sa už o veci s nikým nebavil. Zároveň dodal, že pred ním príslušníci inšpekcie v súvislosti s podpisom žiadosti apelovali aj u jeho zástupcu, ktorý to tiež odmietol. Výpoveď bývalého funkcionára inšpekcie podľa Kovaříka dokazuje, že členovia tímu Oblúk sa báli, že by mohli byť stíhaní zo strany NAKA.
„To je smutný príbeh zneužitia inšpekcie pod kontrolou Krajskej prokuratúry v Bratislave, ktorá mi potom vzniesla obvinenie," skonštatoval pre SITA bývalý policajný prezident. Pojednávanie v tejto veci bude pokračovať 25. septembra výpoveďou svedka, ktorý sa dnes nedostal na rad.
V rámci dokazovania v tejto trestnej veci súd už vypočul bývalú šéfku inšpekčného tímu Oblúk Dianu Santusovú, bývalého riaditeľa Úradu hraničnej a cudzineckej polície Róberta Guckého, ale aj Petra Petrova, prezývaného Tiger, a Mateja Zemana, známeho ako Zemák, ktorí mali byť podľa obžaloby cieľom zaisťovacej policajnej akcie. Pred súdom tiež vypovedali exminister vnútra Roman Mikulec, bývalý predseda vlády Eduard Heger, a tiež policajný vyšetrovateľ Ján Čurilla.
Peter Kovařík z funkcie šéfa polície odstúpil v septembri 2021. Dôvodom bolo práve obvinenie pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Podľa policajnej inšpekcie totiž v júli 2021 zmaril prebiehajúci pokus o zadržanie, ako aj vykonanie nasledovných trestno-procesných úkonov s Matejom Zemanom a Petrom Petrovom, ktorí vystupovali ako svedkovia v medializovaných kauzách.
Bývalý šéf polície argumentoval, že nasadenie zásahového tímu Hraničnej a cudzineckej polície zo Sobraniec v Bratislave nebolo v kompetencii vyšetrovateľky policajnej inšpekcie, a po tom, ako vec konzultoval s dočasne povereným šéfom inšpekcie, dal pokyn zásah dokončiť. Dvojica však medzitým ušla do zahraničia. Podľa obžaloby Kovařík zásah prerušil preto, že bol presvedčený, že smeruje proti príslušníkom Národnej kriminálnej agentúry a prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry.
Obhajca obžalovaného Peter Kubina argumentuje, že Kovařík vôbec nevedel, voči komu je zásah plánovaný. Jeho postup bol pritom podľa advokáta plne oprávnený, keďže žiadosť o nasadenie zásahovej jednotky podala neoprávnená osoba. Ak došlo k nejakému mareniu činnosti polície, bolo to podľa Kubinu zo strany vyšetrovateľky policajnej inšpekcie Diany Santusovej. Celý zásah bol pritom podľa Kubinu chaotický, pretože zásahový tím vôbec nevedel, kde sa Zeman a Petrov nachádzajú. „Ozbrojené komando chodilo po meste odo dverí k dverám,“ povedal na súde ešte v novembri 2024.
Samotný Kovařík vo svojej výpovedi pred súdom v roku 2024 zdôraznil, že vyšetrovateľka inšpekcie Diana Santusová žiadala nasadenie zásahovej jednotky v čase, keď na to nemala povolenie od žiadneho nadriadeného. Dôvodom na zadržanie osôb, ktoré spolupracovali s Národnou kriminálnou agentúrou, konkrétne Petra Petrova, Mateja Zemana a Csabu Dömötöra, podľa neho bolo, že policajti okolo Jána Čurillu chceli začať trestné stíhanie pre sabotáž v súvislosti s údajným marením vyšetrovania medializovaných káuz.
„A ona ich chcela predbehnúť,“ skonštatoval Kovařík. Zároveň uviedol, že vyšetrovatelia NAKA boli v tom čase napríklad sledovaní príslušníkmi Slovenskej informačnej služby. „Ten tlak bol enormný a nenormálny,“ vyhlásil obžalovaný policajný exprezident.
Ako ďalej povedal, keď sa dozvedel, že inšpekcia si vyžiadala nasadenie zásahového tímu, snažil sa zistiť o veci informácie. O nasadení pritom nevedel ani vtedajší šéf policajnej inšpekcie Peter Scholtz. Kovařík doplnil, že keďže zásah bol proti civilným osobám, mal o nasadení jednotky rozhodovať on sám.
Zdroj: SITA.sk - V procese s bývalým šéfom polície Kovaříkom predvolali na súd posledných troch svedkov, stihli vypočuť len dvoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Posledných troch svedkov, u ktorých procesné strany trvali na osobnom výsluchu, predvolali v stredu na Mestský súd Bratislava I v rámci súdneho procesu s bývalým prezidentom Policajného zboru Petrom Kovaříkom vo veci prerušeného policajného zásahu z roku 2021. Všetci traja svedkovia pôsobili v inkriminovanú dobu v štruktúrach Policajného zboru.
Porušenie práv
Vzhľadom na rozsah výpovedí však súd nakoniec preložil výpoveď jedného svedka na nasledujúce pojednávanie. Prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava v tejto veci ešte v septembri 2023 podal na Kovaříka obžalobu pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Obžalovaný pred súdom v novembri 2024 vyhlásil, že je nevinný. Doplnil, že za 20 rokov svojho pôsobenia v polícii sa nestretol s takým porušením práva, aké sa deje v jeho trestnej veci.
Prvý zo svedkov uviedol, že sa ako člen tímu policajnej inšpekcie Oblúk, kam ho zaradili ako príslušníka Národnej kriminálnej agentúry, zúčastnil na akcii zameranej na osoby z prostredia zločineckej skupiny takáčovcov. Keď prišiel pokyn na prerušenie akcie, bola to podľa neho „dosť neštandardná situácia“, keďže už mali v tom čase zadržaného Csabu Dömötöra. Prítomná mobilná zásahová jednotka zo Sobraniec sa podľa svedka na základe rozkazu stiahla.
„Sadli si do auta, ostali na mieste, ale už nevykonávali svoju činnosť,“ skonštatoval. Z tohto dôvodu požiadal o pomoc hliadku z obvodného oddelenia polície, ktorá zadržaného eskortovala na Úrad inšpekčnej služby „Ja som si svoju osobu zadržal,“ povedal s tým, že svoju úlohu splnil a detaily o pozadí príkazu na prerušenie akcie nepozná. „Nestretol som sa s takým niečim ešte,“ doplnil.
Žiadosť o nasadenie
Druhý vypočutý svedok pôsobil ako riaditeľ odboru Západ na policajnej inšpekcii, nemal však vedomosti o činnosti tímu Oblúk. „Žiadnu žiadosť o nasadenie zásahovej jednotky som nepodpísal a nemal som vedomosť, kto ju podpísal,“ vyhlásil svedok s tým, že v tej dobe už ukončoval služobný pomer a čerpal dovolenku.
Napriek tomu ho členovia Oblúku požiadali, aby žiadosť o nasadenie podpísal. „Boli dosť vystresovaní, vyplašení,“ povedal svedok s tým, že príslušníci inšpekcie tvrdili, že po nich idú príslušníci Národnej kriminálnej agentúry. „Povedali, že ak ich nechytíme my, chytia oni nás,“ uviedol. Tieto skutočnosti však svedok podľa vlastných slov nepovažoval za zákonný dôvod na podpis žiadosti.
Toto isté povedal podľa vlastných slov aj šéfke oblúku Diane Santusovej. Svedok doplnil, že následne sa už o veci s nikým nebavil. Zároveň dodal, že pred ním príslušníci inšpekcie v súvislosti s podpisom žiadosti apelovali aj u jeho zástupcu, ktorý to tiež odmietol. Výpoveď bývalého funkcionára inšpekcie podľa Kovaříka dokazuje, že členovia tímu Oblúk sa báli, že by mohli byť stíhaní zo strany NAKA.
„To je smutný príbeh zneužitia inšpekcie pod kontrolou Krajskej prokuratúry v Bratislave, ktorá mi potom vzniesla obvinenie," skonštatoval pre SITA bývalý policajný prezident. Pojednávanie v tejto veci bude pokračovať 25. septembra výpoveďou svedka, ktorý sa dnes nedostal na rad.
V rámci dokazovania v tejto trestnej veci súd už vypočul bývalú šéfku inšpekčného tímu Oblúk Dianu Santusovú, bývalého riaditeľa Úradu hraničnej a cudzineckej polície Róberta Guckého, ale aj Petra Petrova, prezývaného Tiger, a Mateja Zemana, známeho ako Zemák, ktorí mali byť podľa obžaloby cieľom zaisťovacej policajnej akcie. Pred súdom tiež vypovedali exminister vnútra Roman Mikulec, bývalý predseda vlády Eduard Heger, a tiež policajný vyšetrovateľ Ján Čurilla.
Zneužívania právomoci
Peter Kovařík z funkcie šéfa polície odstúpil v septembri 2021. Dôvodom bolo práve obvinenie pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Podľa policajnej inšpekcie totiž v júli 2021 zmaril prebiehajúci pokus o zadržanie, ako aj vykonanie nasledovných trestno-procesných úkonov s Matejom Zemanom a Petrom Petrovom, ktorí vystupovali ako svedkovia v medializovaných kauzách.
Bývalý šéf polície argumentoval, že nasadenie zásahového tímu Hraničnej a cudzineckej polície zo Sobraniec v Bratislave nebolo v kompetencii vyšetrovateľky policajnej inšpekcie, a po tom, ako vec konzultoval s dočasne povereným šéfom inšpekcie, dal pokyn zásah dokončiť. Dvojica však medzitým ušla do zahraničia. Podľa obžaloby Kovařík zásah prerušil preto, že bol presvedčený, že smeruje proti príslušníkom Národnej kriminálnej agentúry a prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry.
Obhajca obžalovaného Peter Kubina argumentuje, že Kovařík vôbec nevedel, voči komu je zásah plánovaný. Jeho postup bol pritom podľa advokáta plne oprávnený, keďže žiadosť o nasadenie zásahovej jednotky podala neoprávnená osoba. Ak došlo k nejakému mareniu činnosti polície, bolo to podľa Kubinu zo strany vyšetrovateľky policajnej inšpekcie Diany Santusovej. Celý zásah bol pritom podľa Kubinu chaotický, pretože zásahový tím vôbec nevedel, kde sa Zeman a Petrov nachádzajú. „Ozbrojené komando chodilo po meste odo dverí k dverám,“ povedal na súde ešte v novembri 2024.
Nasadenie zásahového tímu
Samotný Kovařík vo svojej výpovedi pred súdom v roku 2024 zdôraznil, že vyšetrovateľka inšpekcie Diana Santusová žiadala nasadenie zásahovej jednotky v čase, keď na to nemala povolenie od žiadneho nadriadeného. Dôvodom na zadržanie osôb, ktoré spolupracovali s Národnou kriminálnou agentúrou, konkrétne Petra Petrova, Mateja Zemana a Csabu Dömötöra, podľa neho bolo, že policajti okolo Jána Čurillu chceli začať trestné stíhanie pre sabotáž v súvislosti s údajným marením vyšetrovania medializovaných káuz.
„A ona ich chcela predbehnúť,“ skonštatoval Kovařík. Zároveň uviedol, že vyšetrovatelia NAKA boli v tom čase napríklad sledovaní príslušníkmi Slovenskej informačnej služby. „Ten tlak bol enormný a nenormálny,“ vyhlásil obžalovaný policajný exprezident.
Ako ďalej povedal, keď sa dozvedel, že inšpekcia si vyžiadala nasadenie zásahového tímu, snažil sa zistiť o veci informácie. O nasadení pritom nevedel ani vtedajší šéf policajnej inšpekcie Peter Scholtz. Kovařík doplnil, že keďže zásah bol proti civilným osobám, mal o nasadení jednotky rozhodovať on sám.
Zdroj: SITA.sk - V procese s bývalým šéfom polície Kovaříkom predvolali na súd posledných troch svedkov, stihli vypočuť len dvoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: bývalý prezident Policajného zboru marenie spravodlivosti Prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava Súdny proces Súdy Zneužitie právomoci
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