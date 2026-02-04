Zasadnutie výborov sa nekonalo. Koalícia prišla no zablokovala diskusiu o zahraničných cestách Fica – VIDEO

Šimečka hovorí o strachu premiéra
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) sa bojí, na spoločné rokovanie Zahraničného výboru NR SR a Výboru NR SR pre európske záležitosti dnes neprišiel. Uviedol to predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka. To, že sa predseda vlády neukázal na rokovaní považuje za jasný dôkaz o tom, že má Fico strach.
„Dva tucty poslancov, obrovská agenda a všetci čakajú, či premiér príde. Najskôr sme dostali signály, že má prísť, a nakoniec sa neukáže. To je dôkaz, že sa bojí a že má strach odpovedať na otázky. Bojí sa alebo nedokáže obhájiť svoje zahraničnopolitické kroky. Ja mu rozumiem, lebo je to ťažké. Rozumiem, že sa bojí, pretože by musel priamo odpovedať na otázky o vzťahu Miroslava Lajčáka k Jeffreymu Epsteinovi,“ povedal Šimečka. Pripomenul, že premiér doposiaľ jasne nepovedal, či, kedy alebo za akých okolností sa vôbec stretol s Epsteinom.
Kritika zahraničnej politiky
Odpovede od premiéra opozícia nemá, no na výbore by tieto otázky zazneli. „Ja rozumiem, že je mu to nepríjemné, a preto sa bojí. Druhý dôvod je, že nedokáže obhájiť svoju takzvanú suverénnu zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany, pretože po dvoch rokoch jeho vlády je z toho izolácia a hanba na všetky štyri svetové strany pre našu krajinu,“ vyhlásil Šimečka s tým, že už len posledné dva týždne hovoria za všetko.
„Išiel do USA, kde spolu s Donaldom Trumpom kydal na EÚ. Potom išiel na samit európskych lídrov, kde zase podľa správ európskych médií kydal na Trumpa. Ako mu môže ešte niekto dôverovať? Aký kredit má teraz asi Slovensko v medzinárodných vzťahoch? To už ani nehovorím o pokazených vzťahoch s Maďarskom, V4 a o neexistujúcich reálnych politických väzbách na našich najbližších partnerov,“ zdôraznil líder PS s tým, že Fico na to nemá odpovede. „Musel by sa vykrúcať alebo by na nás začal bliakať. Tak si povedal, že radšej sem ani nepríde,“ dodal Šimečka.
Neobhájiteľné správanie vlády
Poslankyňa a podpredsedníčka výboru pre európske záležitosti Beáta Jurík rovnako vníma neúčasť Fica ako dôkaz o tom, akí „hrdinovia“ sú v skutočnosti členovia súčasnej vlády. „Na jednej strane vypisovať si so sexuálnym predátorom Epsteinom, to áno, na druhú stranu prísť odpovedať na otázky opozície, to už nie,“ povedala Jurík.
Minulý týždeň podľa jej slov zaznievali informácie o tom, že premiér nemá problém zúčastniť sa na rokovaní výboru a prísť odpovedať na otázky o jeho ceste do USA, o stretnutí s francúzskym prezidentom či o situácii v súvislosti s Grónskom. To, čoho sa Fico podľa poslankyne zľakol, sú práve odhalenia z Epsteinových spisov. „Práve kvôli tomu neprišiel. Ja ho ľudsky chápem, lebo neobhájiteľné je neobhájiteľné,“ vyhlásila Jurík s tým, že Fico sa zľakol, lebo vedel, že sa ho budú pýtať aj na vzťah so Stevom Bannonom.
„Verejne by som chcela zagratulovať novozvolenému predsedovi výboru pre európske záležitosti Petrovi Kalivodovi, ktorému sa podarilo hneď na prvom výbore urobiť fiasko. Koaliční poslanci len potvrdili, že sú len panáčikmi pre Roberta Fica. Pretože keď sa Fico rozhodne neprísť, tak oni síce prídu, aby potom v médiách mohli rozprávať, že tu boli a že pracujú, zároveň však ale neschvália program. Toto je farizejské,“ dodala poslankyňa.
SaS kritizuje neúčasť premiéra na výboroch
Premiér Robert Fico (Smer-SD) podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) opäť potvrdil, že sa za svoju funkciu nevie zodpovedať opozícii. Po skončení spoločného rokovania Zahraničného výboru NR SR a Výboru NR SR pre európske záležitosti to vyhlásila poslankyňa za SaS Vladimíra Marcinková.
Výbory, ktoré sa mali venovať zahraničným cestám predsedu vlády, síce boli uznášaniaschopné, no poslanci neodhlasovali ich program. Liberáli ostro kritizovali, že sa predmetné výbory nekonali, považujú to za ďalší dôkaz, že sa Fico vyhýba parlamentnej kontrole a zatajuje verejnosti aj poslancom informácie.
Ako Marcinková objasnila, na mimoriadnom výbore chceli počuť oficiálne stanovisko premiéra napríklad ku Grónsku, k výsledkom jeho rokovaní s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, ale aj k tomu, či sa Slovensko pripojí ku Koalícii ochotných.
„Rovnako nevieme, čo sa dialo za zatvorenými dverami pri jeho stretnutí s Donaldom Trumpom,“ poznamenala Marcinková. Považuje to za jasný príklad netransparentnej politiky, predseda vlády podľa jej slov zahraničnú politiku robí potajomky, bez verejnosti, médií či samotných poslancov, ktorí majú podľa Ústavy SR povinnosť kontrolovať vládu. „Nie je schopný prísť a čeliť otázkam. Tvrdí, že nemá povinnosť informovať o rozhovoroch medzi štyrmi očami, no realita je iná,“ uviedla a pripomenula i skúsenosť z predošlej vlády.
Prax z čias vlády Hegera
„Keď som bola predsedníčkou eurovýboru počas začiatku ruskej agresie proti Ukrajine, každý samit bol mimoriadny. Premiér Eduard Heger vždy prišiel, odpovedal na otázky poslancov aj novinárov a opozícia mala priestor pýtať sa ako prvá. Boli sme zodpovední voči občanom,“ akcentovala. Je toho názoru, že v súčasnosti namiesto toho vidíme zahmlievanie, skrývanie a tajné výlety.
Poslanec SaS Juraj Krúpa považuje správanie premiéra za nebezpečné. „Robert Fico sa správa ako politická trasorítka. Bojí sa prísť a vysvetliť svoje kroky, pričom na ne nemá žiadny demokratický mandát. Sám si vymyslí jadrovú elektráreň, sám o nej ide do zahraničia rokovať, nikomu nič nepovie, potom napríklad tvrdí, že prezident Macron prijal jeho víziu zmeny Európskej únie. Ak je to aj pravda, od koho na to dostal mandát?“ spytuje sa Krúpa.
Hovorí tiež o autoritárskom spôsobe vládnutia a netransparentnosti, podľa jeho slov nie je známe, aké záväzky premiér v zahraničí robí, koľko budú stáť či aké budú dôsledky. „Keď to spojíme s rozkladom právneho štátu a so strachom Roberta Fica z vyvodenia zodpovednosti, vzniká vážna obava, že mu vyhovuje chaos doma aj vo svete, len aby sa vyhol spravodlivosti,“ myslí si. Zdôraznil ale, že premiér by mal prísť a zodpovedať sa poslancom parlamentu.
Spochybňovanie zahraničnej politiky
Expert SaS pre zahraničné vzťahy Ivan Novotný je toho názoru, že dôvod Ficovej absencie je jednoduchý, vidí ho v tom, že takzvaná zahraničná politika na štyri svetové strany neprináša Slovensku výsledky. „Premiér dnes nemohol prísť na výbor, pretože by jednoducho nemal čo prezentovať. Žiadne konkrétne výstupy, žiadne prínosy pre Slovensko,“ myslí si. Poukázal tiež na ústavný rozmer celej veci.
„Ústava jasne hovorí, že vláda rozhoduje o zásadných otázkach zahraničnej politiky, no Národná rada SR rozhoduje o základných otázkach zahraničnej politiky. A my sa dnes nachádzame v bode, keď sa mení svetový poriadok a ide o základnú otázku zahraničného smerovania Slovenskej republiky. O takýchto veciach preto nemôže rozhodovať premiér potajme – musí o nich rozhodovať parlament ako reprezentant verejnosti,“ uviedol na záver.